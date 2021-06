“Fernando ‘Fernie’ Ramírez habla sobre la llamada que Jenni le hizo antes de morir

Fernando “Fernie el Pelón” Ramírez fue el gran amor de Jenni Rivera

Como nunca antes habla de cómo se enteró de la muerte de la cantante

Jenni Rivera llamada. En una entrevista con el productor Pepe Garza, el que fue el gran amor de Jenni Rivera, Fernando “Fernie el Pelón” Ramírez, se muestra como nunca y habla de cómo se enteró de la muerte de la llamada “Diva de la banda”, además hace una impactante declaración: a él fue a quien le habló antes de morir.

En un video que se puede ver en el canal de Youtube de Pepe Garza, el también músico narra como se enteró de la muerte de Jenni Rivera: “Yo estaba trabajando, no tenía mis celulares, era bien raro, porque ese sábado yo estaba con mi novia en Santa Mónica, y no podía encontrar mis celulares, los dos”.

Jenni Rivera llamada: Era el número que la cantante tenía de él

“Uno era del trabajo y el otro personal… acababa de cenar con mi novia y fuimos a la playa y no encontraba mi celular, que era el que tenía Jenni, buscamos en todos lados y no lo encontré…y mi otro celular se me murió la batería y ahí quedó…”, continuó narrando.

“Y raro, ese celular que había perdido primero no me importaba…pero ese es el número que tenía Jenni, pero algo me llamó y me regresé a buscarlo… llegué a trabajar y todo el mundo me estaba mirando raro…raro me estaba mirando y triste… y yo ¿qué pasa?, ‘¿tu celular por qué no contestas?’, me decían”.