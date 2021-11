Hija de Jenni Rivera, Jacqie parece estar dolida por cómo se maneja tema de su herencia

Al parecer se habla de detalles encontrados a la auditoría de la ‘Diva de la Banda’

La familia se ha pronunciado al respecto y evidencian una fractura por el dinero Los conflictos entre la familia de Jenni Rivera, la ‘Diva de la Banda’ crecen a medida que se hacen señalamientos de presuntas irregularidades encontradas en la auditoría que se hace al manejo de la herencia que maneja su tía Rosie, por lo que todos publican algo en sus redes sociales y en esta ocasión le correspondió a Jacqie, la hija de la cantante, ante la ‘lluvia’ de dimes y diretes entre todos. Fue la cuenta de Chamonic3 de Instagram que filtró el post de ella, en el que se nota un poco decepcionada y es que mucho se ha dicho sobre esa auditoría, en la que presuntamente hay señalamientos de aspectos que encontraron y por lo cual todos los integrantes se han manifestado, de tal manera que queda en evidencia que no hay acuerdos ni una postura definida de todos. ¿BUSCAN MÁS PUBLICADAD CON ESTE ESCNÁNDALO? Sin embargo, en el portal de noticias de SDP se dice que al parecer, los hijos de la cantante ya no quieren que su tía maneje la herencia, esto luego de que su tío Juan, negara que existan señalamientos en la auditoría. Incluso se dice que ellos estarían dispuestos a hacer público los resultados que se tienen a esa revisión de las cuentas de la ‘Diva de la Banda’. Pero mientras son ‘peras o manzanas’, el hecho es que la familia evidencia una fractura entre ellos por el dinero de la artista fallecida y eso también vende, atraen publicidad y más dinero. ¿Será que todo es un montaje de todos para no perder fama, popularidad e incluso dinero? No se sabrá, pero lo cierto es que se mantienen en el ‘ojo del huracán’ y son señalados por sus seguidores y ni se diga de sus haters.

¿QUÉ DIJO LA HIJA DE JENNI RIVERA, JACQIE SOBRE LA HERENCIA? Pues en estos días ya algunos integrantes de la familia, como Juan Rivera, hermano de Jenni, ya han hablado al respecto, él rechaza que haya señalamientos a la auditoría, sin embargo, fue ahora su hija quien hizo una inesperada confesión en medio de todas estas declaraciones y que podría poner fin a la controversia si la familia realmente quería o no a la fallecida cantante o solo era interés. Y es que a través de su cuenta ella escribió lo siguiente: “Mi mamá una vez me dijo mientras lloraba en mis brazos: ‘Mija todo lo que soy s una señal de dinero para esta gente’. Ahora más que nunca comprendo la pesadez en su corazón y las lágrimas ese día. Ojalá hubiera… la abracé más fuerte. ¿Porqué Dios mío duele sentirse así?, fue su expresión. Archivado como: Jenni Rivera Jacqie herencia

Jenni Rivera Jacqie herencia: ¿FAMILIA DE ‘DIVA DE LA BANDA’ ES VIVIDORA? Ante este comentario la gente comenzó a opinar y se fueron directo a las críticas sin paradas ni escalas: “Siempre se ha sabido que son unos vividores y que gracias a Jenni, Juan tiene su peluquería, a todos en su momento les ayudó muchísimo… Esa Rosie ni a casa llegaba, vivía con su mamá y hoy con su muerte hasta se compró cuerpo nuevo, casa y carro”. Y continuó: “Igual el Juan ¿De dónde saca para comprar tanta casa que hasta la suegra tocó, si antes puro rentado vivía, como ya se robaron lo suficiente ahora sí a tirarle con todo a los hijos de Jenni que ya no les creen”, dijo una de las usuarias evidentemente molesta con la situación, ya que los ‘retoños’ de la ‘Diva de la Banda’ son los que menos tienen reflectores en la vida pública.

Jenni Rivera Jacqie herencia: ¿HABRÁ RECONCILIACIÓN ENTRE LA FAMILIA DE LA CANTANTE? Ante el evidente conflicto familiar por la auditoría hecha a las cuentas de la ‘Diva de la Banda’ y las discrepancias entre todos, una seguidora dijo lo siguiente: “Difícil que vuelvan a unirse”, además una persona los comparó con otros famosos, pero se sorprendió más con la familia de origen mexicano: “creo que la familia Kardashian se queda corta con tanto drama de los Rivera”. Otros se fueron directo a la “yugular” de toda la familia de la cantante fallecido y no tuvieron la más mínima consideración: “Una prueba más que son unos vividores, pobre mujer ¿Hasta cuándo descansará?”, alguien más cuestionó la reacción de la familia: “Pobre, es lo malo de romantizar a la familia. Jenni se fue y valió madr… todo”.

¿TODO ES UN MONTAJE PARA VENDER MÁS? Sin embargo, la reacción de la gente no quedó allí y defienden a 'capa y espada' a la 'Diva de la Banda' y a sus hijos, tanto que algunos seguidores lo externaron de la siguiente manera: "Ella (Jenni) dio a manos llenas cuando empezó a ver sus ganancias, después ya fue tarde. Mejor no dar nada y ser la mala en todos. Total nunca queda bien uno. El dinero no da la felicidad, solo calma los nervios". Entonces otras personas comenzaron a resaltar que la mala relación entre la familia se puede ver en que entre ellos ya no se siguen en redes sociales: "Ya no sigue ni a Rosie y eso que ellas dos eran inseparables", "es feo, pero el entretenimiento es así, tú eres mercancía, te están vendiendo tu imagen, tu talento, tu vida cuando entras el medio (artístico).

HIJOS DE JENNI YA NO QUIEREN QUE ROSIE MANEJE LA HERENCIA Y TODO POR UN DETALLE Apenas ayer se publicó en el portal de SDP Noticias que los hijos de la 'Diva de la Banda', en voz de Johnny López, el menor de sus 'retoños', supuestamente habría dicho en las redes sociales que ya no querían que su tía, Rosie, siguiera con el manejo de las cuentas de la herencia de la cantante, y que incluso harían público el resultado de la auditoría. De acuerdo al portal, el hijo comentó esto tras cuestionamientos de sus fans en su red social: "Esto es muy divertido porque nadie jamás pidió su dinero antes de tiempo…". Cuando alguien le preguntó porqué pidieron información sobre el manejo de las cuentas que hacen sus tíos, él, supuestamente dijo: "Simplemente ya no queremos que Rosie esté a cargo de eso lol.!".

Jenni Rivera Jacqie herencia: ¿QUÉ PIDIERON LOS HIJOS DE JENNI A SU TÍO JUAN? De acuerdo a SDP Noticias, las supuestas declaraciones textuales del hijo de Jenni, Jhonny indican que lo que ellos solo desean es un reporte de los movimientos financieros en las cuentas de la cantante en su herencia, por ello, presuntamente dijo lo siguiente: “Literalmente solo pedimos una contabilidad jajaja que deberíamos haber estado recibiendo al final de cada año”. ¿Será que los hijos de Jenni ya sospechan de algo y ahora que están más grandes quieren hacerse cargo de todo? Eso no se sabe, lo cierto es que las diferencias entre la familia comienzan a relucir a medida que los ‘retoños’ de la cantante van creciendo, y seguramente con la mayoría de edad, todos querrán decidir sobre lo que quieren o no gastar del dinero que les dejó su mamá.

¿PERO QUÉ DICEN LOS FANS DE JENNI RIVERA AL RESPECTO? Ante tales controversias, no pudo faltar la opinión de los seguidores de la ‘Diva de la Banda’ y de inmediato reaccionaron: “Yo no entiendo por que están indignándose y hacen tanto show solo por que se pidió una auditoría, eso es súper normal en empresas”, fue uno de los primeros comentarios ante el conflicto que hay entre la familia Rivera. Las opiniones se dividen más: “Yo no entiendo por que están indignándose y hacen tanto show solo por que se pidió una auditoría, eso es súper normal en empresas”, pero otro defendieron a los hermanos: “Wow ! Ya hasta el respeto le perdió a la hermana de su mamá, ya no es tía. Si su mamá la dejó a ella de encargada ustedes como los beneficiarios debieron de haberse puesto abusados, pero no, o sea, cuentas claras y buscarse un contador , abogado aparte”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE JUAN Y JACQIE? La fractura entre la familia quedó evidenciada luego que la familia Rivera continúa sin poder resolver lo de la auditoría de Jenni Rivera, donde las acusaciones entre familiares son un problema. Ahora fue Juan Rivera quien sale a aclarar esta situación y el por qué una de sus sobrinas ya no lo sigue en redes sociales Fue durante una transmisión en su cuenta de Instagram donde el hermano de la "Diva de la Banda", realizó una grabación en vivo para explicar que su sobrina Jacqie ya no lo sigue en redes sociales. "Yo no me ando con esas jala.. de decir, 'ay me enojé contigo y ya no te voy seguir'", dijo al comienzo de su video.

¿FUE ALGO TONTO LO QUE SUCEDIÓ? Durante el video Juan Rivera menciona que considera algo tonto dejar de seguir a alguien solo porque se molestaron, ya que un usuario le pregunta la razón por la cual ya no sigue a su sobrina Jaqie Rivera. "Son cosas de niños, yo no me ando con esas cosas", dijo Juan en su video. Incluso en la cuenta de Instagram de Chamonic 3 compartieron las imágenes de las palabras del hermano de Jenni Rivera, donde explica los problemas familiares que en este momento está pasando la familia. ¿Será acaso que sí hubo un robo de dinero en la auditoria de Jenni?.