La hermana de Jenni Rivera dijo que, cuando una persona se realiza una liposucción, hay una cámara hiperbárica que te ayuda a sanar las heridas más pronto, incluso si no te has hecho alguna cirugía y estás anémica, ojerosa y no tienes un cabello saludable. Sin duda, se trata de una muy buena opción.

Antes de entrar de lleno con los detalles de su operación, la menor de los Rivera compartió que se quitó las extensiones para poder hacerse este procedimiento quirúrgico: “Sé que varias de ustedes tienen preguntas sobre liposucción, y para mí, es otra liposucción, sí, me quiero hacer otra, me voy a hacer otra y por eso me quité las extensiones”.

“Y yo me quiero hacer una lipo porque, aunque esté adelgazando, aunque esté entrenando y aunque esté corriendo y comiendo bien, tú no le puedes decir a tu cuerpo dónde va a perder peso. Muchas de nosotras empezamos a adelgazar y se nos fueron el busto o las pompas y es frustrante porque quieres perder en la cintura, en la pierna, en los brazos y no pierdes en esos lugares”.

“Una lipo no es para perder peso, es para hacer contorno, así como le hacemos a nuestra cara, eso es lo que hace la lipo, tienes que seguir cuidándote porque te van a dar forma, pero si tú no comes bien, no haces ejercicio y no te cuidas, vas a engordar otra vez en diferentes áreas”, compartió Rosie Rivera.

La hermana de Jenni Rivera dijo que si no sigues estas recomendaciones vas a engordar y vas a engordar mal: “Fíjate bien y las personas que se han hecho cirugía y no se han cuidado están más cuadradas”, comentó Rosie, quien no pasó por alto el hecho de que profesa la religión cristiana y es de quienes ha recibido más críticas.

Y cuando nadie lo hubiera imaginado, Rosie Rivera dijo que, con la grasa que le saquen de otras partes de su cuerpo, se pondrá “más pompa”: “Estoy muy entusiasmada, pero eso no quiere decir que no voy a seguir haciendo ejercicio, eso no quiere decir que ya no voy a comer bien, ya les dije, nos tenemos que cuidar”.

“Deja que Dios me hable. Si quieres, ora por mí, eso me encantaría para que Dios me hable porque Dios y yo hemos tenido esa plática muchos años y tal vez tú no estés de acuerdo, pero tampoco estás en la conversación. Lo que a mí me molesta es que la gente mienta y que la gente se haga operaciones y mienta y yo no te voy a mentir” (Archivado como: Rosie Rivera confiesa que se hará otra liposucción).

“A ustedes les molesta, a la gente súper religiosa legalista, les molesta que yo me haga cirugías. Primeramente, es mi cuerpo, mi relación con Dios, no te molestes, hija, porque aunque me digas y me critiques y aunque lo escribas en comentarios, no voy a cambiar”, comentó Rosie Rivera sin poder evitar reírse de las críticas que ha recibido.

“Me puedes decir mentirosa y no me importa”

Con un tono de enojo, la hermana de Jenni Rivera se fue directo contra sus detractores: “Puedes decir lo que quieras de mí, que soy vanidosa, que no soy buena cristiana y todo eso y no me importa, incluso, me puedes decir mentirosa y no me importa. Yo soy honesta por mí porque yo amo la verdad”.

“Lo importante aquí es que, aunque me critiques, se acepta, ‘siguele’, no me hace ni deshace, pero sí soy honesta. Me voy a hacer una lipo, estoy súper entusiasmada, es algo pequeño porque no hay mucha grasa que me pueda quitar, incluso lo que me molesta de mis brazos está acá arriba, pero aquí no se hace lipo”.