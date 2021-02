Aparece un video de Jenni Rivera hablando de su tía Luisa Rivera

Al parecer no era mucho del agrado de la cantante por las críticas que hace en el clip

La tía Luisa es hermana del padre de la Diva de la Banda, Don Pedro Rivera

¡Le da con todo! Sale a la luz un video de hace ya algunos años, donde aparece la cantante fallecida Jenni Rivera, quien habla mal de su tía Luisa Rivera, hermana de Don Pedro Rivera, “no la quiero ni yo”.

A través de una grabación que fue compartida en Youtube, en la cual se observa a la Gran Señora, sentada en una palapa, mientras que en el fondo se ve las arenas de una playa.

Este video causó polémica ya que la cantante habló muy mal de su familiar, todo parece indicar que no era del agrado de la celebridad, incluso menciona que le dijo a su padre.

“No la quiero y no la voy a querer nunca”

Al principio se observa a Jenni disfrutando de la playa, acompañada de sus familiares de parte de su madre, y fue cuando alguien le pregunta que ¿quién tiene el cul… guango? a lo que la artista musical respondió “mi tía Luisa”.

“Y mi papá lo sabe yo se lo he dicho, mi papá una vez me pregunto, ¿por qué tu madre no quiere a mi hermana?, no la quiero ni yo”, afirmó la Diva de la música.

Después Jenni Rivera aclaro porque no la quiere: “No la queremos porque es una diabla y porque es mala persona, es odiosa, no la quiero y no la voy a querer nunca, así le dije a mi papá”.

Esto provocó que varios internautas realizaran distintos comentarios donde ubican a la tía Luisa Rivera, ya que su personaje apareció en la serie Mariposa de Barrio, que cuenta la vida de Jenni Rivera.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ