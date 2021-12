Hoy se cumplen nueve años de la trágica muerte de Jenni Rivera

Su hermano, Gustavo Rivera, se quiebra en pleno programa en vivo al recordar a la Diva de la Banda

Además, comparte cómo se enteró que la cantante había sufrido un fatal accidente Para muchos, junto con su hermano el pastor, Gustavo Rivera es el miembro más discreto de la Familia Rivera, por eso tomó por sorpresa que haya estado presente en el programa Sale el sol, donde prácticamente se quebró en vivo al recordar a su hermana Jenni Rivera. Fue el 9 de diciembre de 2012 que la Diva de la Banda perdió la vida tras estrellarse la avioneta en la que viajaba luego de que diera un exitoso concierto en Monterrey, Nuevo León, en México. Ahora, en reveladora entrevista, su hermano compartió también cómo se enteró que la cantante había sufrido un fatal accidente. Gustavo Rivera no aguantó y lloró al recordar a Jenni Rivera A punto de llegar a las 4 mil vistas, este video se puede observar en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento. En primer lugar, y antes de entrar de lleno con la entrevista, Gustavo Rivera no aguantó más y comenzó a llorar en este difícil día para la Familia Rivera. “Nunca he dado una entrevista. Es muy difícil, cada año que pasa es más doloroso, pero gracias a los fans que nos apoyan y nos ayudan y programas como ustedes que nos levantan la vida. El 9 de diciembre es un día muy difícil porque pasaron muchas cosas desde el 31 de octubre”, expresó el hermano de Jenni Rivera.

¿Qué pasó antes y después del fallecimiento de Jenni Rivera? Su hermano despeja las dudas… Sin poder contener el llanto, Gustavo Rivera confesó que fue hasta el 31 de diciembre del 2012 que su hermana pudo descansar en paz: “Yo estuve ahí (refiriéndose al lugar del accidente) y francamente son cosas muy difíciles y yo vivo con esto todos los días y es algo muy doloroso porque mucha gente no sabe lo que uno vive”. El hermano de Jenni Rivera confesó que muchas personas lo han atacado tanto a él como a otros miembros de su familia, además de hablar cosas negativas de ellos: “¿Sabes lo que más duele? Que uno sabe toda la verdad y salen personas diciendo que nuestra hermanita Jenni está viva y eso nos duele más a todos”.

Gustavo recuerda ese fatal día Un poco más tranquilo, Gustavo Rivera recordó que una de sus hijas se casaría en cierta fecha, pero por una prima de ella la cambió al 8 de diciembre del 2012, un día antes que Jenni Rivera perdiera la vida, por lo que Chiquis, Johnny, Jenicka, Michael entre otros, andaban en Las Vegas en esa celebración. “Todos nosotros estábamos bien felices de la vida disfrutando la boda de mi hija y yo terminé de cantar a las dos de la mañana y muy raro, una señora me pidió que cantara Paloma negra y no sé ni cómo, pero la canté, sin saber yo que ese era el tiempo que Jenni había partido”.

Les avisan que no encontraban el avión de Jenni “Al próximo día, temprano, estábamos en el hotel y nos llega la llamada que no encuentran el avión de Jenni. Digo yo que cómo es posible que un avión no se puede estacionar en una calle, no se puede perder. De Las Vegas a Los Ángeles con cuatro horas de camino, todos nos fuimos en carro”. Gustavo Rivera compartió también que fue muy difícil al llegar a casa, sobre todo por su madre, la señora Rosa, ya que no querían que ella viera nada: “A mi hermano mayor (el Pastor Pedro Rivera Jr) le dijimos que la cuidara y que no viera televisión, por lo que apagamos todo”.

¿Cómo era la relación de Gustavo con Jenni Rivera? Gustavo recordó que el 31 de octubre del 2012 tuvieron una fiesta, sin imaginar que sería la última, en casa de Jenni Rivera, con quien tenía muy buena relación: “Era Halloween y vivía en una casa grande con una montaña, y cuando toca la banda, salió el sonido por todos lados”. “Llegó la policía y Jenni pensó que eran strippers y enfrente de mí me decía: ‘hermano, este me gusta a mí’, pero yo tampoco sabía que eran policías o no porque era Halloween y ahí está la Jenni tocando al policía. Ahí fue el último día que Jenni me escuchó cantar una canción que se llama Al mismo nivel que ya después de su partida la grabé como ella me pidió que la grabara, al estilo sierreño”.

¿Jenni tenía problemas de dinero? Gustavo Rivera despeja las dudas “Cuando yo supe que ella tenía problemas con dinero que se estaba moviendo incorrectamente, le dije a mi mamá y le dije a Jenni que me llevara a sus giras para saber que estaba pasando y andar con ella, y ella me habpia dicho que cuando se presentara en Monterrey iría con ella”, expresó Gustavo Rivera. A punto de terminar con esta entrevista, el hermano de la Diva de la Banda reveló que, por la boda de su hija, no pudo acompañar a Jenni a su concierto en Monterrey: “En esa avioneta pudo haber ido Johnny y pude haber ido yo si no se hubiera casado mi hija”.

Gustavo opina sobre los problemas que pasan en su familia Sin querer entrar en polémicas, Gustavo Rivera confesó que no puede hablar mucho, aunque le encantaría, sobre los problemas que están pasando en su familia, principalmente de los presuntos malos manejos de Juan y Rosie Rivera en las empresas de la Diva de la Banda. “No puedo hablar porque yo no estoy metido en ese círculo. Como ustedes pueden ver, yo no estoy en ninguna de las pláticas y yo nada más sé que los niños pidieron una auditoría y ellos tienen todo el derecho. Yo en lo que estoy metido, y en lo que siempre les he ayudado a los hijos de Jenni, lo hago más porque yo vi lo que ella dejó, que es su tequila”.

Gustavo Rivera cuenta cómo ha logrado superar el recuerdo de ese fatal día “A lo mejor va a pensar la gente que fui un envidioso o algo, pero yo no dejé que nadie viera a Jenni, yo fui el único que pude hacer todo, tengo las fotos, tengo el video, tengo todo y nunca he hecho nada con eso porque no es algo que… nadie lo ha visto, ni mis hijos, ni mi esposa, nadie, eso lo tengo guardado en una caja fuerte en un banco”. Gustavo Rivera aseguró que las fotos que circulan en Internet de lo que se supone son los restos de la Diva de la Banda no son reales y no sabe de dónde las sacaron: “Mi mamá me dijo: ‘tráeme a Jenni’, nos dijo a Lupe, a Juan y a mí, ‘quiero que me traigan a Jenni'”.

“Son cosas que duelen bastante”: Gustavo Rivera Después de mencionar que pidió ayuda al cirujano de Jenni Rivera para que le ayudara con la identificación de los restos de la cantante, Gustavo Rivera, quien se veía afectado al recordar este día, afirmó que esta experiencia fue muy traumática y que son cosas que duelen bastante y que nunca se borran. “Así es, no es nada fácil tener que ver a un ser querido, a mí me tocó cuidar de mi papá y él ya estaba en sus últimas horas y nunca pensé que lo vería terminando poco a poco su respiración, tuve que amordazarlo de sus manos, pies, etcétera, porque el murió en nuestra casa de cáncer”, expresó una usuaria.

“Reconocer el cuerpo de un ser amado es un profundo dolor” No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a este video donde Gustavo Rivera se quebró en pleno programa en vivo al recordar a su hermana Jenni Rivera: “Reconocer el cuerpo de un ser amado es un profundo dolor”, “Si, qué dolor, solo ellos saben lo que sienten, muy difícil y mucho dolor”. “Dios, no me puedo imaginar recoger pedazos de su hermana, tener qué saber sí eran o no, perdón, pero era como estar construyendo un rompecabezas de ella”, “Era su pequeña hermana”, “Lloran a una hermana que murió y desprecian y hacen pedazos a los hijos de ella”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).