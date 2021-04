“Dios te Bendiga Fernie, y Jenni sea tú ejemplo de fortaleza”, “tu voz me recuerda a la de Valentín Elizalde”, “amo esa canción”, “me encanta esa canción y tu también hermoso”, “hermosa canción”, “mi canción favorita”, “siempre pa’ delante, tu puedes”, “tu y mi diva son uno para el otro los dos cantan ‘rebien'”.

Hace 14 semanas subió su última publicación, a la cual reaccionaron 6,850 personas, en ella Fernando “Fernie el Pelón” Ramírez, aparecía promocionada su sencillo: “No digan nada de mi”, el cual su puede escuchar en una plataforma de música por internet. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar.

En su cuenta de Instagram Fernando ‘Fernie’ ‘El Pelón’ Ramírez, @fernieofficialig, cuenta con 115 mil seguidores, y en las pocas publicaciones con las que cuenta, nueve para ser exactos, tienen miles de me gustas y comentarios siempre positivos hacia él, en muchos le agradecen por ser “el amor de Jenni Rivera”.

Jenni Rivera: ‘El pelón’ agradece estar vivo y lo festeja

Y aunque su mensaje de regreso fue borrado a unas horas de haberlo subido a sus historias, lo que dijo el gran amor de Jenni Rivera, Fernando “Fernie el Pelón” Ramírez, fue contundente: “I selfie just because I’m still alive” , “me hago una selfie solo porque sigo vivo”.

Fernando “Fernie el Pelón” Ramírez siempre se ha mantenido de bajo perfil, pues siempre ha señalado que no le gustan las cámaras, solo ha sacado su canción: “No digan nada de mi”, la cual dijo en una entrevista con Pepe Garza, refleja lo que es él. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.