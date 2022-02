“Ni una llamada para ver si necesitábamos algo o cómo estábamos, o en este caso, facilitarnos ir al estado de Nuevo León, en donde habia sido el accidente, nada. En primera, no había los medios económicos suficientes para poder hacer ese viaje y para hospedaje. Recibimos ayuda de gente del medio, en este caso, si bien recordamos, estaba el programa de La Voz México, donde también estaba Espinoza Paz, y recibimos ayuda económica de él”.

Por si fuera poco, Gigi Sánchez no contaba con otro tipo de prestaciones, como aguinaldo, vacaciones, primas y un horario fijo de trabajo: “Ellos (Jenni Rivera Enterprises) eran los que se encargaban de contratar el transporte (en los casos en los que viajaban a diferentes ciudades) y todo”, comentó la hermana de Gigi Sánchez.

A punto de terminar con esta entrevista, Cristina confesó que su hermano, a pesar de tener más de tres años trabajando para Jenni Rivera, no tenía ningún tipo de contrato con ella: “Hay una carta, sí hay una carta de trabajo por parte de la Banda Divina, que era una banda que acompañaba a Jenni, y que dígamos que era de una empresa de ella, eso es lo que hay”.

En este video, se reveló que, aparte de lo que se pide a los herederos de Jenni Rivera, está la demanda colectiva contra la empresa que rentó el avión donde perdieron la vida La Diva de la Banda y sus acompañantes, cuyo fallo no ha podido ejecutarse desde el 2016, ya que el dueño de la compañía sigue desaparecido y no hay a quien cobrarle los casi 300 millones de dólares que todos los deudos deberían haber recibido.

“No fue culpa de Jenni ni de la familia”

Al escuchar a la hermana de Gigi Sánchez, usuarios reaccionaron de diferentes formas: “Pero no fue culpa de Jenni ni de la familia. No es responsabilidad de que la familia les dé dinero a la familia de los que viajaban”, “Hay una cláusula que se llama términos y condiciones. Si Jenni les hizo firmar un contrato de trabajo a los ahora occisos, el abogado de los demandantes debería revisar dichos puntos. Una de dos: o dicha cláusula exonera de todo cargo a Jenni y su familia, o los hunde hasta el fondo”.

“No manches, cuando pierdes a alguien no piensas en nada más. Si suena feo, pero los duelos son siempre egoístas, sólo se piensa en el dolor de uno, así que no creo que los hijos de Jenni tuvieran cabeza para eso y tampoco fue su culpa el accidente y ¿por qué no habían exigido eso desde antes?” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).