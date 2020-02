Jenni Rivera envía mensaje ‘del más allá’ a su hijo Johnny López

View this post on Instagram

Hoy cumple años el hijo más pequeño de los Rivera @juanangeloficial . Uno de los tesoros más preciados de #JenniRivera y a nombre de JRE deseamos tenga un magnífico cumpleaños recordándole que el amor de su mamá perdurará por siempre y la familia siempre será su pilar más fuerte. 🦋 ¡Feliz Cumpleaños Johnny! 🎂 Ayúdanos a dejarle un mensaje de felicitación 👇🏻👇🏻👇🏻