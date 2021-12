Aparecen fotografías de Jenni Rivera en bikini

Se encontraba de vacaciones con su ex pareja Esteban Loaiza

La compararon con Chiquis Rivera

Jenni Rivera en bikini. Tras cumplirse recientemente 9 años de su terrible fallecimiento, la cantante Jenni Rivera sigue dando de que hablar en redes sociales, y es que sus fans han intentado seguir manteniendo vivo su recuerdo a toda costa, por lo que en esta ocasión decidieron revivirlo a través de unas fotografías de ella en la playa.

En lo que parecen ser unas divertidas vacaciones con su ex pareja Esteban Loaiza, la intérprete aparece sonriente en un diminuto bikini color blanco disfrutando del mar y las olas, posando encima de una tabla de surf, imagen que de inmediato desató los comentarios de sus fans.

Aparecen fotos de Jenni Rivera en bikini

Las fotografías de la cantante, fueron publicadas ya hace algún tiempo por el canal de entretenimiento en YouTube bajo el nombre de ‘Ivelisse Nunez’, sin embargo, a pesar de tratarse de fotos antiguas que el público desconocía, causaron conmoción y dieron pie a las comparaciones.

Aunque no es ningún secreto que la fallecida cantante comparte un increíble parecido físico con su hija Chiquis Rivera, los fanáticos no se cansan de recordarlo en repetidas ocasiones, esta vez, con las fotos de Jenni en bikini, no dudaron en mencionar nuevamente que son muy parecidas. Archivado como: Jenni Rivera en bikini