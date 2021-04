Siguen las reacciones después de que se filtrara un misterioso video de Jenni Rivera comiendo ceviche

Aunque ya lo había hecho en TikTok, su hija Jacqie Rivera aclara la verdad, ahora con doña Rosa

Sus seguidores les demuestran su apoyo en estos momentos de confusión A pesar de que ya lo había hecho en Tik Tok, Jacqie Rivera, ahora con doña Rosa, su abuela, aclara si Jenni Rivera está viva o no después de que se filtrara un misterioso video en redes sociales donde La Diva de la Banda está comiendo ceviche. Fue en la página oficial de Facebook de Rosa Rivera, en la que comparte recetas de cocina y cuenta algunas anécdotas familiares, donde Jacqie, quien aparece al final de ese misterioso video, contó de una vez por todas la versión de los hechos esperando que todo esto llegue a su fin. Doña Rosa y Jacqie cuentan la verdad sobre el video de Jenni Rivera “¡Hola! Hoy vino mi nieta Jacqie a enseñarme a hacer choco flan, pero aprovechamos para aclarar lo que andan diciendo de que Jenni está viva”, escribió la mamá de La Diva de la Banda para acompañar esta publicación que causó revuelo entre los usuarios. “Hablé de esto un poquito en mi TikTok, pero TikTok está cortito. Me mandó un ceviche la señora (refiréndose a la youtuber Jennifer Sánchez) y me pidió un video que a mí no me cuesta nada, yo quise ser amable, ella siempre ha sido amable conmigo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jacqie confiesa que no pensó que “esto fuera a ser tan grande” A continuación, la hija de Jenni Rivera dijo que nunca pensó que todo esto fuera a ser tan grande, pues ella sabe la realidad, que la mujer del video, a pesar de tener una voz idéntica a la fallecida cantante, no se trata de su mamá, quien murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012. “Pero puedo ponerme en el lugar de los fans que anhelan que eso sea la verdad, que mi mamá esté viva, que va a regresar. Le mandé un video (dicíéndole) que qué rico su camarón y todos empezaron a decir que mi mamá está viva, aunque no atacándonos”.

“Mi abuelita ha pasado por mucho dolor” “Muchas cosas que dicen porque no se pueden en el lugar de nosotros, de mi abuelita que ha pasado por mucho dolor al no tener a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos. Yo ya he hablado con la muchacha del video, ella ha pedido muchas disculpas, no fue la intención de ninguna de nuestras partes”, compartió Jacqie Rivera. La hija de Jenni Rivera también comentó que la youtuber ha decidido no mostrar su rostro principalmente por sus hijas, quienes son “llenitas” y no quiere que en la escuela se burlen de ellas al tratarse de un canal que comparte recetas de cocina.

Doña Rosa opina que la youtuber debe mostrar su rostro Para evitar más confusiones como la que acaba de pasar hace unos días, doña Rosa, mamá de Jenni Rivera, dice que la youtuber si debe mostrar su rostro: “Sé que ella está generando dinero con eso, pero la gente va a seguir creyendo, para mal de nosotros, que Jenni está viva”. Doña Rosa Rivera comparó esta situación con la del ídolo mexicano Pedro Infante y el cantante estadounidense Elvis Presley, de quienes se dijo que nunca murieron: “Así está sucediendo con Jenni, así que yo quisiera que ella dé la cara y que diga que no es Jenni Rivera”.

Que digan que Jenni Rivera esté viva es un engaño Doña Rosa insistió en que la youtuber diga que no es Jenni Rivera para que sus fans no se sientan “engañadas”, aunque Jacqie cree que no lo hace a propósito, pues no puede cambiar su voz: “Ella me ha dicho que pronto mostrará cómo se mira”. “Cuando mi mamá murió, todos decían que era un rumor que va a salir en 7 años, que todavía estaba viva, y me imagino que los fanáticos quieren, yo lo desearía también, pero no”, dijo Jacqie, a lo que Doña Rosa comentó que ahora van a decir que “vive con ella”.

“Mi abuela es mi mamá” Tranquilas con este tema que aclararon de una vez por todas, Jacqie Rivera y Doña Rosa tomaron las cosas con calma, además de que Jacqie confesó que la realidad es que su abuela es su mamá: “Algo me lo tiene que aclarar, pues parezco más su hija que mi tía Rosie”. Ante la posibilidad de que la youtuber no quiera mostrar su rostro para seguir generando dinero, Doña Rosa contestó que esto puede ser así para que la gente siga creyendo que se trata de La Diva de la Banda. Cabe destacar que Chiquis también habló con la youtuber.

Jacqie se impactó al escuchar la voz de “Jenni Rivera” Jacqie Rivera confesó que entiende a los fans al escuchar la voz de la youtuber, la cual es muy parecida a la de La Diva de la Banda. Por su parte, Doña Rosa dijo que la voz la hacía de esa manera su hija cuando cantaba, un poco más ronca, aunque después ya no. “Yo pienso que ella debe aclarar eso y así los fans no están engañados, Nosotros no hemos engañado a nadie, imagínense, si a mí me dicen que Jenni está viva yo digo que me la traigan y les doy todo lo que tengo, yo daría toda mi vida por tener a mi hija aquí enfrente”.

Jenni Rivera no quiso que abrieran su ataúd Antes de entrar de lleno con la receta del choco flan, Doña Rosa Rivera dijo que no quisiera que los admiradores de su hija se quedaran con la duda de que no vieron a La Diva de la Banda, que si eso pasó fue porque Jenni no quería que la vieran. “Ella quería que el ataúd estuviera cerrado, por lo único que se abrió (haciendo la aclaración que fue por un espacio muy pequeño) fue para meter las cartas de sus hermanos y ya luego bajaron el cajón, pero Gustavo (uno de sus hijos) si vio todo”.

“No se hagan ilusiones” “Yo les pido que no estén creyendo, que no se hagan ilusiones porque no es Jenni, Jenni no está aquí, se movió allá con mi Padre celestial, vive en nuestros corazones y vive en los corazones de todos sus fans que la quieren tanto, ahí es dónde vive ella”, expresó la mamá de Jenni Rivera. Por su parte, Jacqie Rivera quiso agradecer a los admiradores de la cantante por amarla tanto, por mantener su memoria viva y por llevar su legado: “La aman tanto que quisieran que ella esté viva, pero no lo está y tenemos que aceptar esa realidad, dejarla descansar”.