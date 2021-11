Hartos de las críticas, don Pedro y Señora Rosa se defienden de acusaciones en su contra

Por años, les han dicho que se han aprovechado de la muerte de su hija Jenni Rivera

“A usted que le valga la gente envidiosa”, le dicen a la mamá de La Diva de La Banda Días antes de que se contagiara de coronavirus, la Señora Rosa, quien estuvo acompañada en esta ocasión de su exesposo, don Pedro Rivera, salió a defenderse de las acusaciones en su contra que ha recibido por años en las que les dicen que se han aprovechado de la muerte de su hija Jenni Rivera. A través de su canal oficial de YouTube, donde está a punto de llegar a los 150 mil suscriptores, siendo recibida con mucho cariño, la mamá de La Diva de La Banda subió un video con el revelador título: “¡Me vale que me digan que me aprovecho de Jenni!”. ¿Qué estará pasando en realidad? Señora Rosa y don Pedro, ¿viven del recuerdo de Jenni Rivera? Con más de 12 mil vistas al momento de la redacción de esta nota, este video comienza mostrando a don Pedro preguntarle a la señora Rosa: “¿Y los qué dicen que te estás aprovechando de Jenni?”. Sin esperar mucho tiempo, y con evidente molestia, respondió: “Me vale, ya”. “¿Qué no les puedes contestar que ese es el legado que nosotros les dejamos a ellos?”, dijo el también llamado “Patriarca del corrido”, a lo que su exesposa respondió de forma contundente: “¿Para qué les das tanta explicación si es gente ignorante que no entiende?”.

Creían que eran narcotraficantes Más tranquila, aunque se trataba de un tema delicado, la señora Rosa confesó que tiempo atrás la gente pensaba que su familia se dedicaba al narcotráfico, pues los veían con carro y casa nueva. Don Pedro reveló que él nunca tuvo un automóvil nuevo, a modo de broma mientras disfrutaba un rico platillo. “Nosotros sobresalimos en un país que no era de nosotros, salimos adelante, seguimos adelante, seguimos sobresaliendo y seguimos trabajando porque si no, yo no estuviera en esta página (refiriéndose a su canal de YouTube), pero estoy trabajando. No es ‘enchílame ésta’, como muchos piensan”.

“Le tengo alergia a este señor”, confiesa la mamá de Jenni Rivera Después de compartir algunos detalles por los que tiene que pasar para que su canal salga adelante, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, confesó que le tiene alergia a su exesposo. Cabe recordar que el cantante y productor musical le fue infiel hace varios años, incluso tuvo un hijo, fruto de esa relación. “Hay mucha gente que nos quiere, mucha gente que nos estima y pues muchas gracias porque es un amor que nosotros no se los hemos dado para que nos lo den. Nos aman porque aman a Jenni, aman a Lupillo”, dijo la señora Rosa justo en el momento en que don Pedro le mencionó que supuestamente se han aprovechado de la muerte de su hija.

Los padres de Jenni Rivera aceptan que tienen que hablar de ella “Tenemos que hablar de mi hija, claro, hay muchas cosas, hay muchas anécdotas, hay unas cosas que hay que hablar de ella para que su nombre siga. Yo me meto al TikTok y creo que Jenni es la reina porque ahí hay un montón de Jennis, toda la gente pone sus canciones, pone sus palabras”, expresó la señora Rosa. Por su parte, don Pedro, quien suele ser más reservado en estos videos cuando se trata de hablar de su hija, aprovechó la ocasión para agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de hacer videos para TikTok donde Jenni es el tema principal: “Por ustedes, no va a morir Jenni Rivera. Jenni Rivera está viva, pero está viva en nuestros corazones”.

“Que más quisiéramos que estuviera viva” “No está viva, que más quisiéramos, porque hay mucha gente que está alegando que Jenni está viva, gente ignorante”, dijo la mamá de La Diva de la Banda sin poder ocultar su molestia, a lo que don Pedro comentó que cuando él pone los primeros discos que grabó su hija la gente se enoja y lo regañan. “‘Viejo mantenido, ya quiere poner a otra cantante diciendo que es Jenni’. Si es Jenni, mi gente bonita”, dijo ahora el “Patriarca del corrido”, a lo que la señora Rosa lo secundó diciendo que La Diva de la Banda, en sus inicios, tenía la voz “muy delgadita”. Tiempo después, se le hizo la voz que todo mundo recuerda.

Jenni Rivera ayudó a muchas personas En otra parte de este video, la señora Rosa reveló que su hija ayudó a muchas personas, y de una u otra manera sigue ayudando, que ella no conoces quiénes son: “Un día llegó un predicador a la iglesia, fue a cantar, y dice que se encontró a Jenni en el avión y ella le preguntó cuáles eran sus próximos planes”. Esta persona le compartió a la cantante que quería grabar un disco, a lo que Jenni le preguntó que era lo que le hacía falta: “pues dinero para grabarlo”, respondió. “Yo creo ella venía de una presentación, sacó una paca de diez mil dólares y se la dio y le dijo: ‘grábelo'”, compartió la señora Rosa, quien reconoce que si no es por que esta persona se lo dijo, jamás se hubieran enterado.

“Esos niños nunca van a sufrir” “Cuando yo pienso en mis nietos, los hijos de Jenni, en los bisnietos de Jenni, en toda la generación que viene de ella, digo que el Señor todo el tiempo la va a bendecir, todos esos niños nunca van a sufrir porque su madre fue muy dadivosa, ella bendecía y ahora el Señor le va a devolver”. Ya casi para terminar con este video, donde tanto la señora Rosa como don Pedro se defendieron de las acusaciones de que se han aprovechado de la muerte de La Diva de la Banda. la también llamada “Gran señora” no pudo evitar emocionarse al recordar las buenas obras de su hija (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La señora Rosa ¿se está recuperando? Con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores, la señora Rosa realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para compartir su evolución después de haber dado positivo a coronavirus. Juan Rivera pidió que oraran por la salud de su madre. “Yo me había cuidado bastante, pero el jueves me empecé a sentir mal. El viernes me fui a Tijuana y ya iba mala de la garganta y de la gripa, y hasta que ya me hicieron el examen, fue cuando supe qué tenía. Gracias a Dios, he tenido muy buena doctora, he tenido muy buenos doctores”, comentó La gran señora.

“Me he estado saliendo al sol”, dice la mamá de Jenni Rivera De buen ánimo, la mamá de Juan Rivera compartió todos los medicamentos que se ha estado tomando desde que dio positivo a coronavirus, además de comentar que se ha estado saliendo al sol. La señora Rosa dijo que perdió el sentido del gusto y del olfato. “He estado desinfectando todo, tengo toallitas, lo único que pasó ahora es que me salí al sol y comencé a inflar globos porque me dijeron que hiciera eso para ver cómo andaban los pulmones. Ya después me metí a bañar y me ataranté bien feo, yo creo por la debilidad me ataranté”.

¿Corre en riesgo su salud? Ya casi para finalizar con este video, el cual provocó que sus seguidores se volcaran en muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación, la señora Rosa comentó que gracias a Dios está bien: “Todos mis hijos han estado muy buenos conmigo. Le doy gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí porque si es una cosa fea esto del Covid”. “Yo no sé dónde lo agarré porque me he cuidado toda la pandemia y no supe quien lo trajo ni le echo la culpa a Juan. Creo hasta el lunes me voy a hacer otra vez el chequeo para ver si ya salgo negativo”, finalizó la señora Rosa, quien preocupó a sus seguidores al salir contagiada de coronavirus (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).