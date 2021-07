A más de ocho años de su trágica muerte, se dan a conocer más detalles de la vida de Jenni Rivera

Ahora, resurge video donde cuenta cómo fue su divorcio de Esteban Loaiza

La Diva de la Banda le concedió una reveladora entrevista a Raúl de Molina Lo que nadie se hubiera imaginado. A más de ocho años de la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera en un accidente aéreo al salir de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, resurge video donde La Diva de la Banda cuenta cómo fue su divorcio de Esteban Loaiza. En una reveladora entrevista que le concedió a Raúl de Molina para el programa El Gordo y La Flaca, y que está disponible en el canal de YouTube de UniNovelas, “Chay”, como cariñosamente le decían sus seres queridos, no se guardó nada en esta ocasión y sorprendió a sus seguidores, quienes no estaban enterados de varios detalles. Jenni Rivera rompe el silencio sobre su divorcio Antes de presentar la entrevista, Raúl de Molina comentó que conocía a Jenni Rivera desde hace muchos años, al igual que su compañera Lili Estefan, y lo que él menos se imaginaba es que La gran señora tuviera algún problema en su matrimonio con el ex beisbolista profesional Esteban Loaiza. Por su parte, Lili mencionó que ella pensaba que la cantante ya estaría estable para toda su vida junto a un hombre que la quería y la hacía feliz, además de que se les podía ver donde sea juntos, y lo más importante, se llevaban muy bien. ¿Qué habrá pasado?

Raúl de Molina confiesa lo inesperado de Jenni Rivera “Una mujer que de una manera u otra es trabajadora, todo lo que tiene lo ha sacado ella, no se lo ha dado nadie, lo saca ella con su trabajo, todos los hijos que ella tiene que mantener, la casa que tiene la ha logrado con su trabajo y que, cómo tú dices, cuando parecía que todo era precioso, se le derrumba todo esto”, le dijo Raúl de Molina a Lili Estefan. Cabe destacar que esta entrevista se llevó a cabo en Los Ángeles, California, semanas antes de la lamentable partida de La Diva de la Banda, quien abrió su corazón y respondió a las preguntas que le hiciera en esa oportunidad Raúl de Molina.

A corazón abierto Tranquila, desde la comodidad de su residencia particular, Jenni Rivera confesó que, después de dos años de matrimonio con Esteban Loaiza, se dio cuenta que las cosas no eran como ella pensaba, y que para una mujer como ella, haberse dado cuenta de “ciertas actividades” de algunas personas fueron suficientes para haber tomado la decisión de separarse. Y a la pregunta de si hubo una tercera persona, la cantante dijo que no, además de aclarar que no hubo peleas ni mucho menos golpes de ningún tipo o maltratos: “El 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada enfrente de ti no lo tolera”, le dijo a Raúl de Molina.

Jenni Rivera no soportó cierto tipo de cosas y acciones de Esteban Loaiza Un poco molesta, La Diva de la Banda le confió a Raúl de Molina que no toleró cierto tipo de cosas y acciones de Esteban Loaiza, además de que no necesita, ni como otras mujeres, estar casada con alguien “por el qué dirán” y no le dio miedo dar ese paso. “Simplemente, las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar. Lo que te puedo decir es que la pasé muy mal, pero como he salido de otras, salgo de ésta. Sufrí muchísimo, lloré muchísimo, pero ya tengo algunos días sintiéndome bien”.

“Esteban no quiere el divorcio” A continuación, Jenni Rivera mencionó que se portó muy tranquila con Esteban Loaiza, pero que él no quería que estos sucediera y se negaba al divorcio: “Yo sé que no está bien, yo sé que él esperaba una reconciliación después de que nos separamos el 23 de septiembre”. Por si fuera poco, la cantante aseguró que el ex beisbolista no estaba enterado de la demanda de divorcio, lo cual sucedió hasta el 2 de octubre, unas cuantas horas antes de que se enteraran los medios de comunicación, entre ellos Raúl de Molina.

¿Fue infiel Esteban Loaiza? En esta entrevista, Raúl de Molina fue directo y le preguntó a La Diva de la Banda si se habia enterado que Esteban Loaiza tuviera otra mujer o una ‘querida’ en algún lugar, a lo que respondió que no se enteró de eso, pero diría algo más que sorprendió a todos. “Es bueno y es justo, que después de haber estado casada, muy ilusionada me casé con Esteban, no es bueno ni honrado ni es propio el que yo diga las cosas que sucedieron porque él se iba a ver muy mal y yo no quiero eso”, expresó Jenni con un semblante de molestia.

Jenni Rivera y Esteban Loaiza nunca tuvieron peleas fuertes Casi para dar por terminada esta entrevista, La gran señora aseguró que nunca tuvo peleas fuertes con Esteban Loaiza en sus dos años de matrimonio, solo algunas discusiones, como todo el mundo, pero nunca a tal grado de gritarse o algo más. “Me dijo que las cosas que me hizo no debió haberlas hecho y que él quería conquistar a su mujer y yo le dije que ‘tu mujer ya no es la misma, no hay manera de conquistarla’. Quedamos en lo mismo que yo te estoy diciendo a ti, que no hay vuelta para atrás ni habrá nunca”.

Jenni Rivera murió sin estar divorciada oficialmente La gran señora compartió que el divorcio finalizaría en seis meses, esperando que no fuera un proceso difícil, ya que en esta ocasión iba preparada con un contrato pre nupcial, algo que también hizo él. Jenni moriría unos cuantos meses después. “Si a ustedes les sorprendió, imagínate lo que yo sentí cuando supe que tenía que hacer esto. (Decirle a sus hijos) fue difícil porque el pequeño (Johnny) lloró mucho, bueno todos. Los mayores lo entendieron. Del niño sus palabras fueron: ‘mami, mi papi murió’ y yo sentía que Esteban lo estaba reemplazando. Las palabras de ese niño son las que me matan, pero voy a estar bien” (Archivado como: Resurge video de Jenni Rivera donde cuenta cómo fue su divorcio de Esteban Loaiza).

“A Jenni Rivera le pasa todo”: Raúl de Molina Con lágrimas en los ojos, La Diva de la Banda sonrió cuando Raúl de Molina le dijo que a ella le pasaba todo y negó que se sienta sola, al contrario, se sentía bendecida porque de todos los problemas que se había enfrentado hasta ese momento había salido adelante. “Yo no soy una pobrecita, yo no soy una víctima, ¿que he tomado malas decisiones? Si, y esta fue una mala decisión que yo tomé, la de casarme con él”, expresó Jenni, quien en ese momento no tenía a alguien más en su vida y no sabía si su ex esposo lo tenía.