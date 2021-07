“Voy a dejar un poquito de limón para poder moler el chile. Procura que esté bien sumergido el camarón y lo vamos a hacer a un ladito mientras preparamos para la salsa, para la cual estoy yo utilizando todo tatemado: cuatro chiles serranos, un tomatillo, dos dientes de ajo, un pedacito de cebolla y el cilantro, el cual no va tatemado”.

Ahora, ‘Jenni Rivera’ comentó que no es necesario que se tatemen estos ingredientes ni agregarle el tomatillo, ya que usualmente este platillo se hace con chiles, chiles verdes, cilantro, cebolla, ajo y limón, aunque a ella le gusta de esa manera.

“Vamos a colocar todo en la licuadora. Le vamos a agregar también jugo de limón para que se ayude a licuar muy bien. A mí en lo personal no me gusta agregarle la sal aquí. Si a ti te gusta agregarle sal, hazlo, yo también le voy a agregar pimienta negra. Si me conoces, sabes que este es uno de mis ‘compadres’, la pimienta negra en bolita”.