Carlos Buenrostro, cirujano de Jenni Rivera, falleció sin que se dieran a conocer más detalles

Hace apenas unos meses, el reconocido doctor reveló cuáles fueron los ‘arreglitos’ que se hizo la cantante Que en paz descanse. Hace apenas unas horas de la redacción de esta nota, se dio a conocer una inesperada noticia: el doctor Carlos Buenrostro, quien fuera cirujano de Jenni Rivera, falleció sin que se dieran a conocer más detalles. Hace apenas unos meses, el reconocido doctor reveló cuáles fueron los ‘arreglitos’ que se hizo la cantante. Fue en las redes sociales de la periodista Nelssie Carrillo que se compartió una publicación que subió la familia de Buenrostro: “Con profunda tristeza, se les comunica el sensible fallecimiento del Dr. Carlos Buenrostro Vásquez este sábado 2 de abril del 2022 en la ciudad de San Diego, California“. Expresan sus condolencias tras la muerte del cirujano de Jenni Rivera En este mismo comunicado, se comentó que los servicios funerarios se realizarán en un ambiente meramente familiar, por lo que se agradece de antemano la comprensión y oraciones de las personas que conocieron al Dr. Carlos Buenrostro, cirujano de Jenni Rivera, también conocida como La Diva de la Banda. No pasó mucho tiempo para que las condolencias se hicieran presentes: “Lamentable pérdida. Mi más sentido pésame para su familia”, “Que en paz descanse, con él me operé la nariz”, Oh, Dios mío, que en paz descanse”, escribieron varias personas, además de que otros se preguntaron, sin tener respuesta hasta el momento, de las causas de su deceso.

¿Jenni Rivera estaba obsesionada con su cuerpo? En el marco del noveno aniversario de la cantante Jenni Rivera, quien falleció en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 luego de dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, su cirujano, el Dr. Carlos Buenrostro, ofreció una reveladora entrevista para el programa De primera mano. “La criticaban mucho por su figura, que estaba ‘llenita’ y que no podía competir con otras actrices o cantantes que tenían la cinturita chiquita y que eran así finitas”, expresó el reconocido doctor, quien también fue un gran amigo de La Diva de la Banda. Aún tendría más por contar.

Carlos Buenrostro aseguró que la cantante se hizo más de 5 cirugías plásticas En esta misma charla, el cirujano compartió que no tiene la cuenta exacta de los procedimientos estéticos que se hizo Jenni Rivera con él, pero si está seguro que fueron más de cinco: “A veces eran cirugías grandes y aveces eran pequeños ‘retoquitos’ , por eso es que no tengo la cuenta exacta, pero varias veces y siempre bien justificadas”. “Yo nunca acepté hacer algo sí no valía la pena o si no era necesario y ella, aunque me costaba que me hiciera caso, de todas maneras la metía en ‘cintura’ y se disciplinaba a lo que yo le dijera”, reveló el médico, quien hace apenas unas horas falleció sin que se dieran a conocer las causas.

El doctor le dijo muchas veces a Jenni Rivera que “no” se sometiera a otras cirugías Aunque fueron más de 5 cirugías a las que Jenni Rivera se sometió, el Dr. Carlos Buenrostro confesó que fueron más veces las que le dijo que no se hiciera otros procedimientos estéticos: “Claro, es su trabajo, es au autoestima y quería verse mejor, pero no todo se arregla con cirugía”, indicó, además de revelar que la última petición de la cantante fue una faja muscular. Se supo también que en cada lipoescultura se le retiraban entre 6 y 7 litros de grasa. “Una vez la regañé mucho, muy en serio, en la última operación, un año y medio antes de la desgracia (refiriéndose a la muerte de la cantante), fue la operación más grande que le hice, era liposucción, varias cosas, lipoescultura en la espalda, en la cintura, de enfrente, levantarle los pechos y hacerlos más pequeños y luego, lo más importante y lo más agresivo, amarrar los músculos”.

“Le hicimos una faja adentro” Antes de terminar con esta charla, el Dr Carlos Buenrostro contó que le hizo una faja adentro de su cuerpo a Jenni Rivera: “Le pregunté que sí le costaba respirar y me dijo que un poco, y le dolía y estaba en la cama, y no se quería levantar a caminar y tenía que levantarse a caminar para que empezara a funcionar los intestinos y todo lo demás”. “Se puso un poquito triste, me dijo que ya no iba a poder cantar y que se tenía que dedicar a otras cosas, por lo que le amarré, y le dije: ‘¿sabes qué, Jenni? Somos muy amigos y te quiero mucho y pues tú me has hecho famoso, pero no quiero que me hagas famoso por algo malo y que te compliques, así que te levantas o te levantas y haces lo que yo te digo'”.

Su cambio fue paulatino, pero notable En este mismo video, que a la fecha está a punto de llegar a las 90 mil vistas, aparece la Señora Rosa, mamá de La Diva de la Banda, quien recordó que antes de la partida de su hija le hizo la observación que ya estaba como ella quería: “Cuando ella se fue, ya llevaba su cuerpo más o menos, no era una talla tres, pero se sentía mejor y más segura de sí misma”. “Jenni hubiera brillado sin lipo o con lipo, sería una mujer exitosa por la voz que tenía, a ver, la diosa de la cumbia es gordita y al contrario, sacó su ropa para las personas que tienen el cuerpo como ella y es una mujer exitosa, pero qué triste que Jenni ya no esté”, comentó una persona (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Antes de morir, se le detectó un tumor a Jenni En otra entrevista que el Dr. Carlos Buenrostro concedió al programa Hoy de Televisa en 2018, confesó que a Jenni Rivera se le detectó un tumor en uno de sus senos: “Como mujer responsable para cuidarse, se hacía su autoexploración. Cuando ella fue a su mamografía de rutina, realmente se asustó y se aterró”. “De inmediato, fue conmigo a Tijuana y lo que hicimos fue atenderla, el pánico y sufrimiento fue desde el momento en que se detectó la tumoración hasta saber qué era. Salió que (el tumor) era benigno, que no era cáncer, que era una tumoración quística benigna y por eso resultó todo bien”, comentó en esa ocasión el cirujano de Jenni Rivera.