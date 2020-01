Página

1 de 4

Por fin revelaron que Jenni Rivera sí cantó para el crimen organizado

Su ex representante dio los detalles de las fiestas privadas en las que ‘La Diva de la Banda’ daba sus shows

Asimismo, se habló de un polémico caso sobre actos sexuales con un presunto narcotraficante

Surgieron polémicas y muy fuertes declaraciones donde se aseguró que Jenni Rivera sí cantó para el crimen organizado.

Muchos seguidores del género regional mexicano especulan que sus intérpretes preferidos, así como conjuntos musicales de gran fama, han ido hasta las mismísimas mansiones y ranchos de los más poderosos criminales para amenizar sus fiestas.

Entre los famosos que más se especuló que habría sido cantante del crimen organizado, está Jenni Rivera. Y aunque por mucho tiempo no se sabía si la información era verdad o no, en esta ocasión, su ex representante y amigo, Gabriel Velázquez, reveló en una entrevista para ‘Ventaneando‘ los roces que tuvo la fallecida cantante con grupos criminales.

“Fueron varias las ocasiones que Jenni Rivera fue a cantarle a gente importante, pero era todo muy discreto”, comenzó diciendo Gabriel.

TE PUEDE INTERESAR: Lucero publica su foto más ardiente en traje de baño enseñando su enorme pechonalidad (FOTO)

Posteriormente, confesó que preferían no especular sobre los asuntos en los que estaban metidos: “A esa gente no le puedes estar preguntando a qué se dedica”.

De igual manera, explicó que Jenni Rivera no pretendía cantar para el crimen organizado en un principio.

“Al principio empezábamos a negarnos. Decíamos: ‘esas fechas las tenemos ocupadas'”.

Sin embargo, estas personas les pusieron un ‘ultimatum’: “Pero cuando te dicen, ponga usted la fecha, no te queda de otra mas que dar una fecha”.

Posteriormente, Velázquez aseguró que Jenni Rivera nunca tuvo problemas con el sueldo que le daba el crimen organizado por ir a cantar: “Pagaban todo por adelantado”.

“Ellos ven la manera de cómo hacer que tú vayas para allá con ellos”, dijo el ex mánager de la intérprete, asegurando que no había forma de no cumplir con lo establecido.

Pero recalcó: “Te tratan de lo mejor, tienen mucha seguridad, te tienen muy bien atendido”.

Asimismo, sobre los lujos de los criminales, Gabriel mencionó: “En varias ocasiones sí nos mandaron un avión privado”.

Por otra parte, expresó que Jenni Rivera tenía un ‘don’ a la hora de compartir con el público, en espacial, con las mujeres de los delincuentes: “Se ganaba mucho a las hijas, a las esposas, a las novias. Ella sabía cómo ganarse a ese tipo de gente”.

Pero dejó una cosa muy clara: “Si Jenni quería seguir cantando ella lo hacía porque ella quería, pero nunca fue obligada”.

Sobre el supuesto incidente que Jenni Rivera habría tenido con un aparente criminal apodado ‘La Barbie’, en donde el supuesto narcotraficante habría humillado a la cantante frente a todos, obligándola a hacer un acto sexual, Velázquez fue tajante: “No es cierto. Yo te lo puedo decir con esa seguridad”.

Pero mencionó que esa persona sí se encontraba en las presentaciones de ‘La Diva de la Banda’: “Sé que el estuvo en algunas de las fiestas en las que Jenni cantó y él estaba ahí, pero estaba a lo lejecitos”.

Ante el polémico video, los mensajes de los usuarios no tardaron en aparecer, pero todos fueron con tintes un tanto negativos.

“Pues de dónde creen que sacaba para sus cirugías”, dijo un seguidor.

“Porque crees que está muerta. Ahí entras y sales muerta”, comentó otro internauta.

Otro más especuló sobre la muerte de Jenni Rivera: “Te atienden tan bien que deciden cuándo matarte”.

“La Barbie siempre dijo la verdad”, mencionó otro más.

Y otro se fue sobre las pretensiones de Jenni Rivera”Eso le pasó por ambiciosa”.

“Nadie puede obligarte a cantar a un específico sector. Si fuiste fue porque te convino el dinerito y si te amenazaron tenías miles de micrófonos para denunciarlos”, fue otro de los comentarios de los internautas.

Este controversial video apareció luego de que surgiera una entrevista que hizo Pepe Garza a Jenni Rivera a meses del fallecimiento de la cantante, donde la misma Jenni reveló que había recibido amenazas.