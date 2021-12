Conoce a Jenicka Rivera, hija de Jenni Rivera

La hija de la fallecida cantante luce sus atrevidas curvas

Te platicamos un poco acerca de su vida Jenicka López foto atrevida: Jenicka López Rivera es la hija menos de la fallecida cantante de música de banda Jenni Rivera, además de sus otros hijos quienes son Chiquis Rivera, Jacqie Rivera, Johnny Lopez, Michael Marin. Jenika es la hija menor de la intérprete de “No llega el olvido”. En esta ocasión, la cantante deslumbró a todos sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, en donde hace unas cuántas horas publicó una provocativa fotografía de ella en lo que parece ser su habitación. Con luces neón azules y una lencería color negro, la modelo plus-size luce fantástica frente a su espejo, la publicación actualmente ya alcanzó los casi 60,000 likes en Instagram. Celebra sus curvas y se siente orgullosa de ellas Jenicka López, con 24 años de edad es una guapísima modelo plus-size la cual cuenta con 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, ha colaborado con marcas de ropa como lo es Fashion Nova. Muchos usuarios y seguidores de dicha red social, han comentado que es la hija que mas parecido tiene con Jenni Rivera ¿Qué opinas? Su carrera de modelaje ha sido impulsada por su hermana Chiquis Rivera, la cual siempre la ha apoyado con cumplir sus sueños. Jenicka siempre se ha querido dedicar al mundo de la moda al contrario de su hermana Chiquis e integrantes de su familia, quienes se dedican a la industria musical.

Jenicka López foto atrevida: No le teme a lo que la gente piense de ella La guapísima modelo de 24 años no le tiene miedo a lo que la gente diga de ella, pues presume con mucho orgullo su cuerpo latino. El pasado 30 de noviembre publicó un video en su cuenta de Instagram en donde nos muestra su viaje a Disney California Universal Park, en donde se encuentra disfrutando de los deliciosos aperitivitos que tiene el parque. Café “churro” helado, queso fundido con nachos y un delicioso sándwich con trozos de pollo es lo que presume la modelo en un video de TikTok, mismo que compartió a través de su Instagram. “not regretting all this holiday food one bit!! Everything was sooo good” (“¡No me arrepiento de toda esta comida navideña! Todo fue tan bueno”), comenta Jenicka en su pie de foto.

Jenicka López foto atrevida: Disfruta cada momento junto a sus seres queridos Además de pasar tiempo con ella misma, a Jenicka López le encanta pasar tiempo de caridad con su familia y amigos, así lo dio a conocer por su cuenta de Instagram en la cual, publicó un video con un gran texto reflexivo en el que agradece por todas las personas que están en su vida. “Tanto amor, vida y recuerdos a los que me he aferrado y por los que estoy agradecida (necesito más fotos y videos) mi hermana @chiquisrivera, y mis cuatro bendiciones adicionales, nunca podrían recompensarte.” Estas son algunas de las palabras que expresó la modelo en su publicación la cual cuenta con 12,000 likes.

Jenicka López foto atrevida: Nombrada como una de las ‘mujeres mas bellas’ De acuerdo al portal ‘sdpnoticias’, la hija de la cantante Jenni Rivera es una de las mujeres mas bellas que hay según la revista ‘People’. Además, que se le reconoce que la joven de 24 años tiene poco tiempo dentro del mundo del modelaje y ya ha impuesto moda y es una influencer reconocida en sus redes sociales. Muchos seguidores de la modelo la estuvieron apoyando y comentándole lo bella que es y que es un reconocimiento que es mas que merecido, mientras que por otra parte también ha recibido muchas críticas; cosa que a Jenicka no me importa, pues ella espera ser esa fuente de inspiración para que más mujeres se sientan orgullosas de su talla y peso.

Juan Rivera arremata contra sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera Por otro lado, el pasado mes de noviembre Juan Rivera quien es hermano de la fallecida cantante, hizo fuertes declaraciones acerca de la auditoría de la herencia. De acuerdo al portal “univision.com” a través de un en vivo que se realizó en Instagram, el menor de los hermanos, Johnny Rivera ha dividido a la familia. “Ha sido una vergüenza desde el inicio”, acusó, “desde que empezó este rollo (de la auditoría), pero si creen que yo voy a permitir, o que me voy a quedar callado y permitir que manchen mi nombre así nomás porque sí, no; yo no creo que nadie lo haría”. Declaró Juan en contra de sus sobrinos.

Jenicka López foto atrevida: El gran parecido que tiene a su madre Jenni Rivera En febrero del año 2020, Jenicka López fue invitada a los ‘Premios Lo nuestro’ y cuando llegó sorprendió a todos los invitados de la premiación con su nuevo ‘look’ rubio que llevaba en ese entonces. Fans y periodistas comenzaron a decir sobre el increíble parecido que tiene con su mamá Jenni Rivera, pues es la que mas se le parece de todos sus hijos. “Se parece a su mamá”, “luce espectacular con ese rubio”, fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo plus-size por medio de su publicación en Instagram. Jenicka puso en su pie de foto: “Tuve que volverme un poco salvaje por Miami” refiriéndose a que quería lucir un look mas atrevido al estar en el evento anteriormente mencionado.

La vez que Jenicka López fue captada con su supuesta novia De acuerdo a información de “debate.com.mx” La hija de la fallecida ‘Diva de la Banda’, fue captada dándose un tremendo beso con la que parecía era su novia en los festejos de Año Nuevo para celebrar la llegada del 2021. En dichas imágenes en donde se captó a la modelo Jenicka Rivera se le puede ver de lejos con una chica la cual le está dando un beso. Aunque mucho se le estuvo rumorando sobre sus preferencias sexuales, dicha fotografía confirmó lo que antes se cuestionaba tanto. Elisa es el nombre de la chica que sale junto a la hija de Jenni Rivera. Usuarios de las redes sociales ya sospechaban sobre esta situación, sin embargo se le mostró apoyo en todo momento.

El conmovedor mensaje que le dedicó Jenicka a su padre “Como me haces falta, feliz día del padre”, fueron las palabras que le dedicó Jenicka a su papá Juan López un día del padre. En dicha publicación compartió una fotografía en donde se encuentra ella de bebé con sus padres, Jenni Rivera y Juan López. Recordemos que Juan López, padre de la modelo falleció en el año 2009 por complicaciones de pulmonía. Además en el año 2007 recibió una condena por cargos de tráfico de drogas. El papá de Jenicka murió a la corta edad de 37 años.

El complicado matrimonio de la Diva de la Banda con Juan López Abusos, infidelidades y peleas era lo que caracterizaba el complicado matrimonio que tuvo Jenni Rivera con Juan López, incluso también durante el proceso de su divorcio la cantante tuvo que vivir un infierno en el que la pareja discutía mucho, y esto hizo que la relación se convirtiera en algo desgastante. De acuerdo a información de Univisión, La Diva de la Banda le dedicó una canción al ahora fallecido ex esposo de Jenni Rivera, titulada ‘Las mismas costumbres’ en los cuales la cantante decía: Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presumes, tapicé de billetes tu casa, y tu nombre elevé hasta las nubes”.

Jenicka López foto atrevida: ¿Cómo es ahora la vida de la modelo? Mientras tanto, la modelo size-plus, Jenicka sigue dedicándose a brindar su imagen a marcas de ropa famosas y a inspirar a otras mujeres para que se sientan cómodas con sus cuerpos. Según ha declarado la modelo a la revista ‘People en Español’: “Me critican por mis curvas y por lo que me pongo [de ropa], y me pone nerviosa porque a veces me critican mucho y muy feo. Pero eso me motiva” También comentó la hija de la fallecida Diva de la Banda, que su familia y en especial Chiquis Rivera, también hija de Jenni, la ha apoyado bastante todo este tiempo que se ha dedicado a la moda. Dijo que le encanta que haya mujeres que se identifiquen con ella. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.