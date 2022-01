Jenicka López, hermana de Chiquis impacta a sus seguidores con apretados leggins rojos

Amiga de la Diva de la Banda recuerda sus mejores momentos con ella Jenicka López en leggins: No cabe duda que los Rivera cada vez salen a sorprendernos más, ya sea con polémicas, con fuertes declaraciones, con denuncias públicas, o las hijas de la Diva de la Banda impactándonos con su belleza, pues en esta ocasión Jenicka presumió a sus seguidores su figura en apretados leggins rojos. Modelando para la marca Over Comfort, la modelo de talla plus-size, Jenicka Lopez subió un video y una serie de fotografías a su cuenta de Instagram en donde está colaborando con dicha marca, en donde los seguidores no tardaron en mostrar su apoyo inmediatamente. “Me siento bien” así presume Jenicka sus curvas En dicha publicación nos podemos encontrar con una Jenicka extrovertida y orgullosa de sus curvas como siempre lo ha hecho saber, en donde además, modela a lado de otra chica, quienes combinan sus atuendos con colores llamativos. La colección lleva por nombre Feeling good, tema principal de Michael Bubblé. Jenicka agregó en su descripción: “Feeling good collection, que opinan chicos?”, a lo que muchos usuarios salieron a resaltar la belleza de la modelo: “Finalmente, algunos cuerpos naturales reales encarnados en ropa deportiva”, “Creo que me enamoré”, “Eres increíble”, “Te vez única”.

Jenicka en leggins: Presume sus curvas segura de sí misma La modelo ya ha dejado en claro múltiples veces que no le importa lo que la gente opine de ella, mucho menos de su figura, pues reconoce que siempre habrá personas que tiren ‘hate’ por todos lados. No es la primera vez que la hermana de Chiquis Rivera muestra su cuerpo, pues es su trabajo mostrar sus curvas. No le va nada mal y la modelo ha sido impulsada por su hermana Chiquis, quien en todo momento la ha apoyado a perseguir sus sueños. En otra foto que posteó Jenicka, ella pone: “Sintiéndome bien como debería, usando una blusa y mallas sintiéndome bien”. A lo cual los buenos comentarios no se hicieron esperar: “¡Me gusta lo que has mostrado para tu línea hasta ahora! ¡No puedo esperar para probármelos yo mismo!”.

Jenicka en leggins: Denuncia públicamente supuesta amenaza por parte de su tío Juan Hace unos días, Chiquis Rivera hermana de Jenicka, confesó que durante la gestión de su tía Rosie Rivera en las empresas de Jenni, ocurrió un robo de más de 80 mil dólares. Comentó que el responsable de este desfalco había sido alguien cercano a la empresaria, y a pesar de que Chiquis no dijo de quien se trataba, muchos usuarios en redes sociales afirmaron que se trataba de Juan Rivera, su tío, y hermano de Jenni. A estas fuertes declaraciones, Jenicka López quien también ha estado envuelta en la polémica, ya que apoya fuertemente a su hermana Chiquis, decidió soltar una bomba y revelar que ha recibido amenazas por parte de su tío Juan y su esposa, confesión que dio a conocer a través de un tweet.

Los seguidores se ponen de lado de los hijos de Jenni y así responden Los seguidores de Jenicka López respondieron inmediatamente a la denuncia pública que hizo la influencer, a lo cual muchos usuarios le mostraron su apoyo inmediato y le recomendaron acercarse a personas que los apoyen, para que no estén solos. “Cuando tu tío Gus hizo esa entrevista con el “médium psíquico”, tu mamá vino y le dijo que los cuidara. Una y otra vez ella decía “cuida de mis hijos”. ¿Se han acercado a él? ¿Es consciente de las amenazas?”, “Se me rompe el corazón al ver a la familia Rivera destrozada así, la ropa sucia se lava en casa. Estoy orando por tu familia”, entre muchos otros.

Jenicka en leggins: Juan Rivera respondió a declaraciones de Jenicka Juan Rivera no iba a quedarse de brazos cruzados, pues seguido de las declaraciones que hizo su sobrina Jenicka por medio de Twitter, el hizo un live en Instagram en donde salió hablar sobre todo este polémica tema, en donde optó por evadir la situación y respondió así: “Hay un montón de gente que se está metiendo a comentar cosas, y no hablo del público en específico. Solo les quiero decir que el lunes haré una conferencia de prensa, no haré en vivo, estarán invitados todos los medios que quieran, y podrán preguntar lo que ellos quieran, yo no me escondo y lo haré con pruebas”, mencionó el hermano de la Diva de la Banda.

Jenicka en leggins: “Yo no he robado nada” confiesa Juan y así responden sus seguidores Mediante el live de Juan dijo que él no ha estado tan adentrado en los asuntos financieros de su hermana como para conocer información que tenga que ver con dinero. “Éramos una familia admirable, y mi papá nos enseñó a ser una familia trabajadora”, confesó. Muchos comentarios de seguidores en el video de Juan, hacen saber que no están de acuerdo con sus declaraciones: “Juan la neta eres una vieja bien hecha, ponte a trabajar y deja de andar de argüendera. “Tu siempre le has tenido envidia a tu hermano porque él sí canta tu nada que ver”, “Tremenda novela, no me pierdo ni un capítulo”.

Jenicka en leggins: Marisol Terrazas recuerda los mejores momentos con Jenni Rivera A 9 años de la muerte de su amiga Jenni Rivera, Marisol Terrazas compartió cómo recuerda a “La Gran Señora”, quien varias veces la animó a seguir adelante. “Ella empezó a ayudar a mujeres y creo que a lo mejor ya estaríamos escuchando a otras mujeres en la radio producidas por ella, pero lamentablemente pues no”, dijo. La ex integrante de Horóscopos de Durango, quien ahora se lanza como solista, recordó cómo “La Diva de la Banda”, quien murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012, la alentó en un momento de crisis. “Me mandó mensaje diciéndome groserías, yo decía ‘ya no quiero, no me interesa (seguir en la música)’ y ella me dijo ‘Cómo es posible, somos poquitas mujeres’ y duré varios meses para regresar, como 5 o 6 y ya luego ignoraba sus mensajes, ya después, cuando regresé, ya le contestaba”, compartió. Marisol expone que, a pesar de que ahora ya hay más presencia femenina en el regional mexicano, el machismo aún permanece en este género musical, informó Agencia Reforma. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.