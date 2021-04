“Que bajo cayó People”

Por otra parte, una persona se le fue con todo a la revista luego de haber elegido a la hija de Jenni Rivera: “Si ella es uno de los más bellos, no quiero imaginarme cuáles son los más feos. Ay no, que bajo cayó People, yo que creía que era una revista seria”.

“Esto tiene que ser una broma, discúlpenme, pero ella de bella no tiene nada”, “¿Cuánto pagó?”, “¿Qué les pasa? No hagan bromas pesadas”, “No inventen, que ridiculez”, “El peor fraude que ha hecho People en español, ¿qué gracia tiene esa odiosa para haber ganado? No canta, no actúa, no baila, no hace nada”, se puede leer en más comentarios.