En los últimos años las hijas de Jenni Rivera ha acaparado las miradas de los medios y de los fans, por lo sensual que han lucido en sus redes sociales, pero ahora Jenicka López, no se quiere quedar atrás y en sus últimos post de Instagram ha estado compartiendo fotos de infarto, siguiendo los pasos de su hermana Chiquis Rivera.

Esta vez fue en la cuenta de Instagram de Jenicka López, hermana de Chiquis Rivera, que compartió una fotografía luciendo su cuerpo en un concierto el cual acudió con sus amigas. No es la primera vez que Jenicka aparece de esta forma y se ha llevado los elogios de sus seguidores.

Jenicka López concierto brasier. La hija menor de la fallecida cantante Jenni Rivera ha demostrado constantemente que la belleza no está en el físico, sino en lo que llevas por dentro y en repetidas ocasiones ha utilizado sus redes sociales para demostrar esa teoría con atrevidas imágenes que dejan con la boca abierta a todos.

“Que Covid ni que nada”, “Te amo, que hermosa”, “Bella me encanta tu actitud como tiene que ser”, “Que preciosa mi princesa”, “Absolutamente hermosa estás brillando”, “Tremenda diosa, te amo”, “Dios mío hermana saliendo de nuevo”, “Igual que tu mamá de hermosa”, “Muy hermosa … Tu sonrisa lo dice todo”, fueron algunos comentarios.

Bella me encanta tu actitud como tiene que ser”

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 50 mil reacciones de me gusta y casi 300 comentarios de parte de sus seguidores donde la mayoría quedo cautivado por su belleza, y carisma, al parecer en las instantáneas disfrutando el momento en la playa y el sol.

No es la primera vez que muestra su cuerpo, ya que en su perfil de red social, Jenicka anteriormente ha compartido una serie de fotografías, donde presume sus vacaciones en la playa, pero además impacta al aparece en diminuto bikini, que dejo asombrados a sus seguidores quienes enviaron sus elogias para la joven.

La joven de 23 años a pesar de no tener una figura de super modelo, ella ha inspirado a varias personajes a vencer el temor de presumir lo que eres, en sus ultimas publicaciones los internautas han mencionado el valor que tiene la hija de Jenni Rivera, por aparecer con poca ropa.

Jenicka López concierto brasier: “Eres perfecta”

Luego de publicar las fotos de sus vacaciones en la playa, los seguidores de Jenicka comenzaron a comentar las imágenes donde a todos les gusto como luce en bikini, y mencionan que ya la extrañan, ya que la consideran una persona bastante carismática y agradable, toda una buena amiga.

“Enséñame a ser genial por favor”, “Buenos tiempos amiga mía, buenos tiempos”, “Te extraño hermosa. Espero verte pronto y me encanta ver tus fotos”, “Eres perfecta”, “La segunda foto me atrapó sigue brillando mamá te amo”, “Dios mío, sí me encantan las fotos”, fueron algunos de los comentarios.