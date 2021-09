Jenicka López celulitis. La hija menor de la cantante fallecida Jenni Rivera, Jenicka López últimamente se ha dedicado al entrenamiento duro, para lograr una figura de ensueño lo más rápido posible. A pesar de que a sus seguidores nunca le han importado el físico y siempre la han elogiado en su perfil de red social.

Relacionado

A través de su cuenta de Instagram, Jenicka hermana de Chiquis Rivera, compartió una imagen donde luce su celulitis sin pudor algunos, portando un kit deportivo de top y leggins color naranja en la cual luce su figura. Al parecer la joven está realizando una rutina de ejercicios y sí que se le nota, pues se ve mucho más delgada.

Jenicka López muestra su celulitis

“El ajuste y la sensación de que me pongo @nikeyoga! Haciendo que me sienta y me vea mejor”, escribió en el post mencionado, donde una vez más como en sus otras publicaciones levantó suspiros entre los internautas que quedaron fascinados por lo hermosa que luce la hija de Jenni.

En los últimos años las hijas de Jenni Rivera ha acaparado las miradas de los medios y de los fans, por lo sensual que han lucido en sus redes sociales, pero ahora Jenicka López, no se quiere quedar atrás y en sus últimos post de Instagram ha estado compartiendo fotos de infarto, siguiendo los pasos de su hermana Chiquis Rivera.