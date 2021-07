Jenicka López bikini tacos: “Deja de comer tacos come saludable”

Fue a través de la cuenta de Instagram de Telemundo, donde compartieron una imagen de la hija de Jenni Rivera, Jenicka López en traje de baño, donde elogian a la joven: “¡Tú cuerpo es único y perfecto! La hija menor de Jenni Rivera nos motiva a resaltar nuestra belleza natural”, escribieron en el post.

Pero los internautas no la perdonaron y comenzaron a criticar la figura que resume Jenicka en sus redes sociales. Incluso hubo quien le dijo que dejara de comer tacos: “Que no jod… lo que debe de hacer es contratar un entrenador y ponerse en su número. Has ejercicios, deja de comer taco. Come saludable.. no solo por tu físico hazlo por tú salud. La obesidad es sinónimo de diabetes hipertensión arterial.. cuida tu salud”.