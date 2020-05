Se filtra inesperada noticia de la hija de Jenni Rivera

Aseguran que Jenicka López y su supuesta novia rompieron

Jenicka quiere formar una familia

Vaya escándalo. Se filtra inesperada noticia de la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera: Aseguran que Jenicka López y su supuesta novia rompieron.

A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se dio a conocer esta información: “Me cuentan que #Jenicka y su novia ya no están juntas, según me dicen Jenicka quiere hijos, una familia!!!

Con casi 150 likes hasta el momento, esta noticia provocó reacciones de todo tipo: “¿Tiene novia? ¿En serio?”, a lo que alguien más respondió: “Jajaja, ni en cuenta yo, ella lesbiana y su hermano gay y la hicieron buena”.

Alguien más compartió la siguiente información sobre Jenicka López, hija de Jenni Rivera: “Si, el último live de Jenicka López estaba bien rara, cantando puras canciones así de desamor y si se miraba triste, cantando canciones de Jenni también y luego vio que la tía Rosie se metió y le dejó un comentario así de un corazón como que se puso nerviosa y se fue”.

Por su parte, una persona hizo la siguiente pregunta: “¿Ahora también va a ser heterosexual?, lo que generó varias respuestas: “Si, como el Johnny”, “Y la Chiquis, Jacqie”, “¿Apoco a Johnny ya le gustan las niñas?”, “Como su hermanito menor, que hoy dice que le gustan las dos cosas”.

Alguien más no desaprovechó la ocasión para hacerle una propuesta a la hija de Jenni Rivera, ahora que rompió con su supuesta novia: “Pues nomás que me diga y me voy para Los Ángeles“.

Un internauta no se guardó nada con su mensaje: “De pena ajena con esa familia disfuncional, todos probando de todo, no saben lo que quieren ni están a gusto con lo que son o creen que si son la chica se consigue un novio y se embarazaba después lo va a dejar y a volver con mujeres, no lesbiana no heterosexual si no bisexual”.

La polémica seguía después de que se diera a conocer esta noticia: “Pues el único que le salió (a Jenni Rivera) heterosexual fue Miky, el hijo grande, yo pienso que hay personas que si nacen, pero hay otras que se hacen, ya sea porque las conquista alguien de su mismo sexo y son liberales otros por abusos de niñez y otros?”.

Algunas personas no se quedaron con las ganas de dar su punto de vista: “Lo raro que la novia de Mikey también resultó lesbiana, o sea, que la obra de Jenni hubiese estado rodeada de gays /lesbianas y ella no estaba de acuerdo con eso en su propia familia”, “Lo bueno que no vio todo lo que eran sus hijos porque se hubiera vuelto a morir de nuevo la pobre mujer”.

Por último, un internauta hizo el siguiente comentario sobre Jenicka López: “Si no le celebró el cumpleaños de su amiga novia que fue ayer (pues su ex ahora) y todos los amigos del grupo andan en San Diego, menos la Jenicka. La página de la morra es (Orah9), está bien deprimida la morra subiendo historias tristes y como un poema en su última foto. Y lo más gacho, viven juntas o pues quien sabe si ya no, ¿verdad?