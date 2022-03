“Hoy, en preparación para viajar a Europa, me hice una prueba de PCR esta mañana. Esa prueba resultó positiva, lo que significa que cumpliré con la guía de los CDC y ya no viajaré en el viaje del presidente a Europa.”, informó la portavoz de la Casa Blanca en redes sociales, tras darse a conocer su cancelación al viaje que estaba planeado en un par de días. Archivado como: Jen Psaki positivo COVID

Jen Psaki positivo COVID: ¿El presidente está en riesgo?

En un tuit, la portavoz de la Casa Blanca anunció que el día de ayer convivió con el presidente y aclaró que no hubo un contacto cercano por lo que no se encuentra bajo riesgo. Aún así, aclaró que el contacto con Biden no es considerado “contacto cercano” por lo que no cancelará el viaje al que está previsto que asista para reunirse con los líderes mundiales.

"Ayer tuve dos reuniones socialmente distanciadas con el presidente, y él no se considera un contacto cercano según lo definido por la guía de los CDC.", destacó Jen Psaki en el escrito que compartió a través de redes sociales. La portavoz de la Casa Blanca, informó que deseaba que el público estuviera enterado de su resultado en la prueba COVID.