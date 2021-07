Jeff Bezos, fundador de Amazon, parte al espacio y regresa con éxito

El tan anhelado viaje también representó el primer lanzamiento con tripulación del cohete New Shepard de Blue Origin, indicó el referido medio. Y el vuelo se produjo solo nueve días después de que otro multimillonario, el empresario británico Richard Branson, voló al borde del espacio en un vehículo propulsado por cohetes diseñado por su propia empresa de turismo espacial Virgin Galactic.

En una entrevista efectuada el lunes en el programa “Today” de NBC, Jeff Bezos describió su emoción por el viaje: “No puedo esperar a ver cómo va a ser. Las personas que van al espacio dicen que regresan cambiadas. No puedo esperar a ver qué me va a hacer” la experiencia.

NBC News explicó que el vuelo de Jeff Bezos fue una excursión suborbital, lo que significa que él y los miembros de su tripulación no entraron en órbita alrededor de la Tierra. Más bien, la cápsula llegó al borde del espacio, a una altitud de alrededor de 65 millas, donde los pasajeros experimentaron varios minutos de ingravidez.

La agencia de noticias AP informó que el cohete New Shepard, de Blue Origin, remontó vuelo con su grupo ecléctico de pasajeros justo en el 52do aniversario del alunizaje de Apolo 11. Jeff Bezos apuntó a una altura de 106 kilómetros (66 millas), unos 16 kilómetros (10 millas) más que el vuelo de Richard Branson el 11 de julio.

El futuro del turismo espacial

Los cohetes New Shepard han realizado 15 vuelos de prueba no tripulados desde 2015. Ahora Blue Origin planea efectuar dos viajes tripulados más este año, detalló AP. Sin embargo, la empresa todavía no vende pasajes al público.

Los viajeros en los próximos vuelos serán los participantes en la subasta de 28 millones de dólares del mes pasado para obras de beneficencia. El ganador desconocido se retiró del vuelo del martes debido a un problema de horarios, y su plaza quedó para Oliver Daemen, un estudiante universitario holandés cuyo padre fue uno de los postores, contó de manera textual AP.