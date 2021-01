Jefe de staff de Pence acusa a Trump de dejarlo fuera de la Casa Blanca

Marc Short denunció que Trump supuestamente le revocó su acceso

El presidente y vicepresidente han roto relaciones

Tras las tensiones entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, al parecer el jefe de staff de este último fue quien pagó los ‘platos rotos’… y es que Marc Short asegura que Trump le revocó su acceso a la Casa Blanca.

De acuerdo con el diario New York Post, el presidente presionó pública y privadamente a Mike Pence en las últimas semanas para anular la victoria en el Colegio Electoral del presidente electo Joe Biden.

Esto lo hizo con más fuerza antes de la votación de confirmación de este miércoles en el Congreso, que Pence supervisa como presidente del Senado.

“Mike Pence, espero que pueda defender el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país, y si no lo está, estaré muy decepcionado de usted”, dijo Trump en un mitin afuera de la Casa Blanca el miércoles temprano.

Pero Pence no escuchó a Trump y por el contrario lo desafió, al presentar una extensa carta a los miembros del Congreso el miércoles.

En la misiva Pence dijo que no tenía el poder para descartar los votos electorales que convertirían a Biden en el próximo presidente.

“Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no”, escribió Pence en el documento.

Entonces, el presidente Trump no tardó en reaccionar: “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!”, escribió en Twitter.

