Jefe Policía Uvalde radio. Pete Arredondo, jefe del Departamento de Policía del Distrito Escolar de Uvalde , llegó al tiroteo en la escuela sin una de sus herramientas de trabajo más importantes… sin el radio oficial de intercomunicaciones en la mano, de modo que el jefe Pete Arredondo no podría coordinar la actividad policial mientras Salvador Ramos disparaba en la Robb Elementary School.

Justo uno de esos “incidentes críticos” que investigan los fiscales del Departamento de Justicia está en saber exactamente por qué Pete Arredondo, jefe del Departamento de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, no llevaba su radio de trabajo cuando se perpetraba el brutal tiroteo.

Los detectives de los Texas Rangers del Departamento de Seguridad de Texas (TxDPS, por sus siglas en inglés) son la máxima autoridad policial a nivel estatal. Pete Arredondo no ha respondido desde el 28 de mayo del 2022 a ningún interrogatorio que le han solicitado los detectives estatales.

El jefe Arredondo coordinaba todo con su teléfono celular

De acuerdo con un artículo del periódico The New York Times, publicado el viernes tres de junio del 2022 en su sitio de Internet, el jefe Pete Arredondo al no tener su radio oficial de comunicaciones en la mano, decidió usar su teléfono celular para “coordinar” la manera de contener a Salvador Arredondo.

Pete Arredondo, de acuerdo con el influyente diario, ordenó “contenerse” a todas las autoridades al ver que Salvador Arredondo disparaba en contra de los niños y las maestras adentro de los salones 111 y 112 de la Robb Elementary School en Uvalde, Texas.