Arturo Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), envió un firme mensaje en contra del presidente Donald Trump.

Trump anunció el lunes deportaciones masivas de indocumentados a partir de la próxima semana, lo que ha generado temor en la comunidad.

Ante la amenaza del mandatario estadounidense, el jefe del HPD utilizó su cuenta personal de Twitter para decir que “crear miedo masivo, confusión y pánico no es una buena política consistente con los valores judeocristianos del país” escribió Acevedo en una respuesta al mensaje del mandatario, aunque no lo citó, ni mencionó directamente.

Intentional societal disruption, creating mass fear, confusion, & panic is not good public policy or consistent with American Judeo-Christian values. This rhetoric will push many further into the shadows, & places an already marginalized segment of society at risk of great risk. https://t.co/4480pSrxf0

De acuerdo con Acevedo, el anuncio hecho por Trump solo impulsará a que muchos inmigrantes permanezca en “las sombras” y se mantengan en “lugares marginados de la sociedad”, lo cual los colocará en un “gran riesgo”.

Acevedo envió su mensaje por Twiter al compartir también un mensaje de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), que aseguró que las palabras del presidente Trump eran algo “profundamente alarmante”.

This is deeply alarming, intended to spread fear & would be devastating to families & our communities.

We will continue to stand with immigrant communities and partners, and continue to fight for a future that embraces diversity as a strength. https://t.co/IQLGgQ1TBd

— ADL (@ADL) June 18, 2019