Ante esta situación la mujer al querer ingresar al estacionamiento y ver que el vehículo del criminal no se movía decidió por tocarle el claxon para que se movieran. Pero fue ignorada por completo, por lo que ella se bajó de su auto y fue a reclamarle al conductor que estaba estorbando.

En el post de Twitter describen lo sucedido que fue en plena calle ante la mirada de varias personas que circulaban alrededor de ellos: “acto seguido cuando la mujer les tocó el claxon para que se movieran, al no tener respuesta la fémina de quien no fue posible obtener el nombre descendió de su vehículo para hablar con el conductor de uno de los vehículos que obstruyendo el paso no permitían avanzar”, agregaron en la publicación.

“La mujer fue castigada por según “faltarle el respeto al jefe” la mujer fue tuzada del cabello de forma humillante para después retirarse no sin antes advertirle de no hacer más escándalo pues a la próxima ya no serían buenos con ella”, afirman en el tuit donde rapan a la mujer que enfrenta a los criminales. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .