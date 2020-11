Tras declarse el triunfo de Joe Biden en las elecciones, republicanos como Jeb Bush enviaron mensajes de felicitaciones al demócrata

“Ahora es el momento de curar heridas profundas. Muchos cuentan con usted para liderar el camino”, dijo el exgobernador de Florida en Twitter

Trump ha dicho que no reconocerá el triunfo de Biden

Jeb Bush felicita a Biden. Algunas figuras republicanas no se alinearon a la posición del presidente de Donald Trump de no reconocer la derrota y enviaron felicitaciones al demócrata Joe Biden luego de que se confirmara su triunfo y Pensilvania y Nevada, y le diera a los medios de comunicación vía libre para confirmarlo ganador de la histórica contienda.

Uno de ellos ha sido el ex gobernador de Florida Jeb Bush, hermano del ex presidente George W. Bush, quien además del felicitar al ex vicepresidente envió votos y oraciones para que tenga éxito en sus próximos cuatro años de gobierno.

“Ahora es el momento de curar heridas profundas. Muchos cuentan con usted para liderar el camino” agregó en su mensaje publicado en Twitter.

Además de haber servido como gobernador de Florida desde 1999 a 2007, Jeb Bush fue precandidato a la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016, obtenida al final por Donald Trump.

Congresistas latinos elogian a Biden por ganar la batalla por el alma de EE.UU.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Joaquín Castro, consideró este sábado que el candidato demócrata, Joe Biden, ganó en las elecciones del pasado martes la “batalla por el alma” de los EE.UU. y aseguró que la comunidad latina fue “esencial” para esta victoria.

Castro, líder de este grupo de congresistas latinos y compañeros de partido de Biden, ofrecieron al presidente electo su colaboración para que el país vuelva a ser un faro de “esperanza para los inmigrantes y refugiados de todo el mundo”.

“Esperamos que en los días venideros ayudemos a montar la transición más inclusiva y la administración más diversa en la historia de los Estados Unidos, y estamos seguros de que los latinos y las latinas estarán bien representados en todos los niveles”, dijo el congresista texano en un comunicado.

