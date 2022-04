El actor Jencarlos Canela se tomará un tiempo de redes sociales

Sin embargo, el actor de ‘Pecados Ajenos’ de Telemundo, parece no estar muy satisfecho con el uso de las redes sociales, pues anunció en ellas que se tomará un ‘descanso’, y que por ende no estará activo. Algunas personas lo tomaron a bien, y otras a mal, estas fueron sus razones para tomar la drástica decisión.

Jencarlos Canela redes sociales: “Inviertan en su salud mental”

Jencarlos explicó a través de su carta que está viviendo una situación en donde no se siente cómodo por el como no somos realmente nosotros mismos por medio de las redes. Además, añadió que es una situación que afecta la salud mental de todos, y que no se siente orgulloso de quien es.

“La mayoría de las personas. Para no decir todos. Por acá solo mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo ni si quiera es 100% real. Esto está afectando la salud mental de todos. No estoy orgulloso de mis plataformas. Siento que puedo estar aprovechándolas con un propósito mucho más grande. Me quiero enfocar en calidad por encima de cantidad. Cuídense e inviertan en su salud mental. No hay proyecto más importante que uno mismo. Hasta pronto, Jencarlos Canela”. Se despidió el actor.