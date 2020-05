JC Penney podría declararse en bancarrota y se convertiría en una nueva víctima del coronavirus.

La empresa estaría considerando declararse en quiebra la semana que viene, justo cuando muchas de las grandes minoristas volverán a abrir sus puertas después de permanecer cerradas por medidas de seguridad ante la propagación del coronavirus.

JC Penney tendría previsto solicitar protección por bancarrota, lo que llevaría al cierre permanente de un cuarto de sus tiendas, reportó NY Post.

La cadena, que cuenta con unas 850 tiendas, sería la siguiente minorista en caer en quiebra, en especial con el complejo panorama económico que ha dejado el Covid-19.

Aunque ya venía lidiando con la importante competencia de comercio electrónico que tiene cada vez más auge.

JC Penney arrastra una deuda de casi $4 mil millones dólares y el jueves dejó de cumplir un compromiso de pago de $17 millones, informaron fuentes cercanas a la compañía.

El próximo viernes, también termina un período de gracia de 30 días sobre un pago de $12 millones de dólares que la compañía dejó pasar el 15 de abril.

Por los momentos, la empresa mantiene conversaciones para un préstamo deudor con acreedores mientras transcurre el proceso de bancarrota.

Las fuentes indicaron que podría tratarse de un préstamo de entre 400 y 500 millones de dólares.

JCPenney, que cuenta con unos 85,000 empleados, no ha tomado una decisión final, ni ha ofrecido un informe oficial.

Las fuentes también indicaron que las aspiraciones de la empresa son reorganizarse y salir de la bancarrota.

Sin embargo, en el proceso sí cerrarían de forma definitiva unos 200 establecimientos.

Lamentablemente, en medio de la pandemia, las ventas en línea no han sido suficientes para sostener las finanzas de la empresa de 118 años de antigüedad.

Aunque conservan fluidez de efectivo, aun tienen pendientes pagos de deudas: uno por 105 millones con vencimiento en junio y otro de 300 millones en intereses anuales.

Para el 2023, vencen también más de $2 mil millones de deuda de la compañía.

A pesar de la situación aun no definida de JC Penney, varias de las tiendas retomarán sus actividades a medida que levanten los protocolos de cuarentena.

