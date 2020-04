Javier Ceriani asegura que Pamela Silva puso su apellido a su bebé

La conductora de Primer Impacto dio a luz hace unos días en Florida

Según el periodista argentino el hijo de la presentadora no es de su esposo César Conde

El controvertido periodista argentino Javier Ceriani, de Chisme No Like, filtra en su Instagram que Pamela Silva, la conductora del programa Primer Impacto y esposa del ejecutivo de Telemundo, César Conde, le puso su apellido a su bebé y no el del padre.

Esta información la reveló a través de las redes sociales y ha causado gran revuelo, luego que se dice de manera extraoficial que el papá del niño no es su marido.

Hace unos días apenas se informó que la presentadora de noticias ya había dado a luz a un varón en un hospital de la Florida en Miami, Estados Unidos.

Según la información, el alumbramiento habría ocurrido este jueves 23 de abril de 2020.

“Felicidades tu sueño hecho realidad, mucha salud y bendiciones”, aprovechó el presentador para enviar sus buenos deseos.

Hasta el momento, la presentadora aun no se ha manifestado al respecto a través de sus redes sociales.

Al principio del embarazo, la presentadora del destacado programa había intentado ocultarlo.

Y es que esta ‘barriguita’ ha sido muy comentada en el mundo del entretenimiento, ya que, según informó el periodista Javier Ceriani, el hijo de la presentadora no es de su esposo, el ejecutivo de Telemundo César Conde.

En la información que reveló el periodista en su cuenta junto a su compañera Elisa Beristain, se puede escuchar lo siguiente de manera textual: “Todavía seguimos con el hermetismo de Pamela Silva que no apareció ni dio señales de vida, pero confirmadísimo nuestra noticia que ya tuvo al bebé”.

Y continuó: “Qué dicen que está registrado con el apellido Silva, quiere decir que no hay nadie hasta ahora que lo haya, por lo menos hasta el jueves era Silva, no sabemos si va a haber otro giro, o qué, Conde no va a ser”.

Como se recordará, con documento en mano, el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, asegura que Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, confirma que César Conde, quien es ejecutivo de Telemundo y su actual esposo, no es el papá de su hijo.

En un video que está disponible en la cuenta de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, Elisa Beristain, una de las conductoras del programa Chisme No Like, recuerda que en su momento ellos dieron la primicia que las dos conductoras de Primer Impacto estaban embarazadas.

En el caso de Pamela Silva, no había confirmado su embarazo, aunque en sus redes sociales sus seguidores se han encargado de felicitarla y decirle que debe sentirse muy orgullosa porque se convertirá en mamá.

Elisa Beristain ha hecho un recuento de esta noticia, presentando nuevamente la supuesta demanda de divorcio entre Pamela Silva y César Conde, donde ambos aceptaban que el bebé que espera la conductora de Primer Impacto no es de él.