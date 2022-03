Presentadores de Chisme No Like encuentran a Laura Bozzo.

Desmiente falsas noticias sobre su situación con el SAT.

Revela en donde estuvo escondida por tres meses. Ceriani encuentra Laura Bozzo. Fue en el mes de agosto del 2021, que a la conductora peruana Laura Bozzo, recordada por sus programas como ‘Laura en América’, ‘Laura sin censura’ y ‘Laura de Todos’, entre otros, se le acusó de haber cometido un presunto delito fiscal, incluso se informó que la Interpol la estaría buscando. Luego de siete meses, los presentadores del famoso programa Chisme No Like, lograron ingresar totalmente en exclusiva a la casa de la presentadora de origen peruano, ¿le sacaron sus trapitos al sol?… Todos los detalles de los desenlazamos a continuación, así que acompáñame y se testigo de lo que ocurrió. Los presentadores de Chisme No Like ingresaron a la casa de Laura Bozzo Javier Ceriani y Elisa Beristaín enfrentaron sin dudarlo a Laura Bozzo justo en la puerta de su casa, y como era de esperarse la peruana les dio el cerrón en la cara, de acuerdo a lo que los presentadores del programa dedicado a la farándula Chisme No Like, fue durante una emisión de hace dos años que revelaron un proceso del SAT contra la presentadora de televisión donde debía 14 millones de pesos. “Fuimos a buscarla, nos fue muy difícil, nuestra operación desde que llegamos comadres tuvimos que rentar una casa en un lugar estratégico donde podíamos ver el edificio de la señorita Laura”, relató Elisa Beristaín durante el programa, por su parte Javier Ceriani afirmó lo que la comunicóloga argumentó.

Javier Ceriani encuentra a Laura Bozzo en compañía de Elisa Beristaín “Llegamos mucho tiempo antes, está la casa de Laura, arranca una montaña para arriba, ahí mismo allí arriba nosotros veíamos la casa de Laura con binoculares podíamos ver el movimiento, ¿por qué?, porque cuando Laura Bozzo estuvo prófuga y escondida ella dio ordenes de que no podía entrar la gente de la prensa”, expresó Javier Ceriani. “Por primera vez Laura Bozo va a decir dónde estuvo escondida los tres meses que la buscaban algunas autoridades, no la Interpol, la buscaban algunas autoridades”, señaló el presentador del programa Chisme No Like. Aseguran que Laura Bozzo confirmó absolutamente todo lo que ellos compartieron hace tiempo. Archivado como: Ceriani encuentra Laura Bozzo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

La conductora peruana les cerro la puerta de su casa en la cara De inmediato corrieron las imágenes de cuando llegaron a la casa de Laura Bozzo, “Después de que me han sacado la mie… ¿tienen el coraje de venir a tocarme?”, argumentó Laura Bozzo mientras les cierra la puerta en la cara a Javier Ceriani y Elisa Beristaín, presentadores de Chisme No Like. Los periodistas encargados de difundir las noticias del espectáculo se vieron en aprietos luego de que un miembro de seguridad afirmara que no les permitiría el acceso y se vería en la necesidad de llamar a la policía, por lo que de inmediato Elisa se puso en contacto ‘con una persona’ y terminaron accediendo al penhouse de Laura Bozzo.

“Siempre doy la cara”, con furia reacciona Laura Bozzo En cuanto abrió la puerta Laura Bozzo de inmediato la cerró por lo que Javier Ceriani le pidió que diera la cara, a lo que la peruana respondió: “Siempre doy la cara. Ustedes me han destruido y todavía vienen acá a tocarme la puerta. Ok, el que no la debe, no la teme. Pero sabes que… Te voy a dejar pasar por ella (Elisa Beristaín)”. Ambos presentadores expresaron a Laura Bozzo que se encontraban agradecidos por abrirles las puertas de su casa y que si hay algo por disculpar, sucedería, de inmediato la conductora peruana expresó su sentir, “Creo que también es importante de alguna manera, es bueno también poder yo tener la voz y aclarar todo lo que ustedes quieran que yo aclare”. Archivado como: Ceriani encuentra Laura Bozzo.

Así fue el problema que la peruana tuvo con el SAT “Esa situación del SAT que se habla que deuda de impuestos, ese es un problema de auditoria del año 2012 y pues yo había pagado mis impuestos con mi nombre, porque yo no uso empresas para evadir impuestos ni nada. Yo le di poder a ese estudio contable que me recomendaron”, argumentó Laura Bozzo. “Se creo todo el conflicto Elisa fue que dijeron que una casa yo la había vendido estando embargada, ese fue el delito, entonces yo probé que esa casa no solamente nunca estuvo embargada sino que yo la ofrecí tres veces al SAT y me dijeron que no… Nunca me buscó la Interpol”, señaló la presentadora cubana para Chisme No Like.

Bozzo se escondió para evitar estar tras las rejas “Llegue a ese lugar porque yo fui a una audiencia presencial y entonces ellos dijeron que los casos como los míos, como yo era pública había que dar una sanción ejemplar, o sea totalmente absurdo ¿por qué?, porque nunca en la ley no existe la orden de captura para un caso como el mío, yo nunca me escondí de la ley ni nada, yo di la cara”. La presentadora peruana compartió que algo andaba muy mal, “Entonces ahí los abogados me dijeron, ‘esto es una cosa que está…, huele mal, ¿me entiendes?, huele a cortina de humo, escándalo’. Yo dije, yo psicológicamente, con mis depresiones y mis cosas, ¿metida en una cárcel? me muero, aparte de que yo he tenido cáncer y tengo un tratamiento y todo lo demás”. Archivado como: Ceriani encuentra Laura Bozzo.

Por primera vez revela en donde estaba escondida la conductora peruana Después de eso Laura Bozzo por primera vez dijo en donde se escondió durante esos tres meses, “Entonces de ahí pasó que yo me oculto tres meses en un lugar totalmente muy pobre, muy humilde en zonas muy populares del estado de México, ahí estuve”, en ningún momento reveló el nombre del lugar. Fue como finalizó la primer parte de la entrevista que Javier Ceriani y Elisa Beristaín le realizaron a Laura Bozzo luego de haber rentado una casa en Acapulco para estar al tanto de los movimientos que realizaba la peruana, quien de primer momento les cerró la puerta justo en la cara, y después los dejó entrar. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Internautas reaccionaron ante la entrevista de los presentadores de Chisme No Like De manera inmediata los internautas llenaron de comentarios los videos que fueron posteados por los presentadores de Chisme No Like, en uno de ellos compartieron cual fue su estrategia para no perder de vista a la peruana y tener todas las aclaraciones de su problemática con el SAT. “Me encantan todo lo que hacen para entretenernos”, “Esto es una investigación periodística!! Felicidades, ustedes son los mejores.”, “Son lo máximo que buen programa”, “Son la pura verdad no tienen pelos en la lengua bravo sigan así”, “Últimamente siento que varias noticias que hacen de los actores o cantantes”, “Elisa, Ceriani sigan con su programa son mis mejores chismosos bellos”, se puede leer en redes. Archivado como: Ceriani encuentra Laura Bozzo.