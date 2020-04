El periodista Javier Ceriani de Chisme no Like lanzó un reto a Jorge Ramos sobre su sueldo

Ante la crisis del coronavirus, los recortes en sueldos y empleos en las empresas famosas están a la orden del día

El argentino de Chisme no like también extendió el reto a Raúl De Molina para apoyar a su equipo de trabajo

Ante la ola de coronavirus que vive el mundo, los artistas se han visto obligados a quedarse en casa y a suspender conciertos y cualquier tipo de actividades, sin embargo, diversas empresas se han visto afectadas, Univisión y Telemundo incluidas y ante los ajustes financieros, el periodista Javier Ceriani, titular de Chisme no like, junto con Elisa Beristain se atrevió a mandarle un sentido y contundente mensaje a Jorge Ramos, que también ‘salpicó’ a Raúl De Molina.

“Jorge Ramos es el defensor supuestamente de los inmigrantes y no va a permitir que despidan a su gente, porque ni el presidente Trump quiere que las empresas se caigan ni quiere que hayan despidos, por lo que este es el momento Jorge Ramos yo te reto a que estés a la altura del periodista que sos, defendiendo al migrante tanto en Venezuela, como en México como en todos lados, de que agarres el bolsillo y digas ‘me voy a reducir unos 500 mil dólares de mi sueldo y voy a ayudar a mi equipo de trabajo para que sigan dando noticias”, comentó el conductor de Chisme no like.

Y Javier Ceriani continuó: “Ese es el momento para demostrar quien sos, porque es muy fácil atacar a AMLO, a cualquier presidente pero vos qué ejemplo estás dando también como inmigrante que sos, que ahora que sos millonario, también el Gordo De Molina, que tienen la posibilidad de ayudar a los demás”, comenta el argentino extendiendo el llamado a Raúl de Molina, mientras es interrumpido por Elisa Beristain quien dice: “Es tiempo de cortar una florecita de su jardín”, finalizaron los periodistas de Chisme no like.

Ante semejante petición de Javier Ceriani a Jorge Ramos, los comentarios en el video de Instagram no se hicieron esperar y muchas personas estuvieron de acuerdo: “Solo quiero comentar que la mayoría de las compañías grandes cuando las venden y están con problemas económicos empiezan a hacer grandes recortes”, “Ni en tus sueños lo hará , ellos entre más tienen más quieren”, “Jorge no va ayudar sus compañeros”, “Jorge Ramos aparte ya perdió la objetividad!”, “Él lo que es un payaso y como buen izquierdista lo único que hace es hacerse el defensor de los pobres pero júralo que de su fortuna ni de su salario soltará un centavo”, aseguraron varios seguidores.

Sin embargo, tampoco faltó quien reclamó a Javier Ceriani de Chisme no like, su actitud: “Pero por qué lo tiene que hacer, no es culpa suya lo que está pasando, es un dinero ganado de su trabajo, Univisión no se lo regala, no estoy de acuerdo contigo. Creo que tú lo haces por cizaña, a ningún trabajador merece que se le baje su sueldo. Además qué sabes tu si él ayuda a alguien. A mí no me gustaría que me bajaran el sueldo, ganará mucho ganar a poco, eso no se le debe de hacer a nadie”.

¿Tú qué opinas sobre la petición de Javier Ceriani a Jorge Ramos en Chisme no like?