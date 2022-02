Jason Rivera era un chico “lleno de vida, divertido, inteligente”

La mujer dijo que su sobrino Jason Rivera era un chico “lleno de vida”, divertido, inteligente y amable con las personas. “Lo quería como a un hijo. Esto no está bien. Se supone que alguien no debe morir así. No de esa manera. No lo merecía”, dijo la mujer al recordar al joven.

El edificio del Condado de Lebanon fue la sede de la conferencia de prensa en la que también compareció Carmen Martínez, la atribulada abuela del joven Jason Rivera, para pedir solidaridad y comprensión de la comunidad en Pennsylvania y que alguien denuncie al asesino.