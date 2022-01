Es más fácil de lo que piensas, y de hecho cambiará la forma en la que cocinas, comes y disfrutas de tus alimentos. Después de todo, estas plantas no solo alteran la forma en la que la comida sabe (sabe mejor), sino también son mucho mejores para ti que los sazonadores procesados o hierbas cosechadas. Como Health informa, de acuerdo con Brian Hetrich, un médico naturista y experto en jardinería en el Hipocrates Health Institute, en West Palm Beach, Florida: “La mitad del valor nutrimental de las plantas es perdido a los 30 minutos de ser recolectadas… Cuando tu cultivas tus propias hierbas puedes usar lo que necesitas en el momento, al recolectar pequeñas cantidades frescas de la planta”.

Cuando estás preparando la cena y una receta requiere de algunas hierbas frescas, ¿te alteras cuando te das cuenta que no tienes nada cercano a la albahaca fresca o menta? Y un viaje al supermercado no parece algo real cuando estás a la mitad de la preparación de la cena o tus hijos están corriendo como locos. ¿Entones qué? Bueno, si tuvieras tu propio jardín interior, problema resuelto.

Las hierbas necesitan luz natural como todas las plantas, y si no están creciendo en el exterior necesitan encontrar un lugar que ofrezca exposición a la luz, idealmente cerca de las ventanas que están viendo hacia el sur o suroeste debido a la cantidad necesaria de luz solar diaria. También necesitas tomar en cuenta las temperaturas internas de los alrededores del jardín de hierbas—muy cálido no es bueno, y tampoco es bueno muy frío.

Y ni siquiera necesitas un patio o un ambiente de jardín formal para disfrutar de los beneficios; cultivar hierbas en el interior es toda una moda y son fáciles de construir y mantener. Solo necesitas conocer las adecuadas para cultivar, algunos pasos simples para prestar atención a tus plantas, y necesitas estar dispuesta a ensuciarte un poco. No lo llaman cuidar plantas por nada. Así que, ¿por dónde empiezas?

Qué les agrada a las hierbas

A la mayoría de las hierbas les agrada la misma temperatura del aire que a ti te agrada (65-70 grados) y asegúrate de que el aire no esté muy seco o las plantas se deshidratarán. Y por último, piensa en la colocación de las hierbas y la forma en la que el jardín hará oler a los alrededores. La mayoría de las hierbas huelen magnífico y amarás tener un olorcillo si es un aroma natural, pero tal vez no quieres olerlo todo el tiempo mientras duermes o incluso mientras estás comiendo, ya que las hierbas algunas veces pueden volverse un poco abrumantes para tus sentidos. Quieres un lugar que sea conveniente para recolectar hierbas cuando estén listas y para tenerlas todos los días, pero también uno poco fuera de tu camino para que no interrumpa tu rutina regular.

Luego necesitas decidir qué plantas incluir en tu jardín, con el conocimiento de que algunas hierbas son más fáciles de cultivar (aka, más indestructibles) que otras. Como Chowhound informa, el cebollino, perejil, menta y las hojas de laurel son más fáciles de cultivar porque ellas son, ya sea plantas robustas que no puedes arruinar o que no requieren de mucho tiempo y atención. Del otro lado del espectro, la albahaca, cilantro y salvia son mucho más delicadas y difíciles de cultivar (pero son muy deliciosas), así que usa un poco más de precaución cuando escojas a estos chicos para tu jardín.