Japón comienza a esterilizar sus libros con luz ultravioleta

La pandemia originada por el coronavirus ha golpeado a muchos países, y Japón no ha sido la excepción.

Después de casi un año de crisis sanitaria, la población poco a poco empieza a retomar sus actividades cotidianas, pero las autoridades están ideando varios planes para garantizar que el retorno a los lugares públicos se realice de forma segura e higiénica.

Por lo pronto, las autoridades han dado a conocer un plan para esterilizar los libros de las bibliotecas públicas con luz ultravioleta.

¿Quieres conocer más acerca de este plan? ¡Continúa leyendo!

Japón recurre a la tecnología para tranquilizar a sus ciudadanos: conoce su plan para esterilizar sus libros con luz ultravioleta

Se espera que la medida resulte en una mayor confianza para retomar las visitas a las bibliotecas en el país asiático

La luz ultravioleta toma 30 segundos para esterilizar un libro y limpiar el polvo de sus páginas

De acuerdo con un reporte del portal The New York Post, Japón se encuentra trabajando arduamente para generar un sentido de seguridad entre su población, ante el regreso paulatino a las actividades diarias.

Como una manera de garantizar la higiene y la seguridad para sus usuarios en espacios públicos, las autoridades japonesas han comenzado a implementar un artefacto de esterilización que utiliza luz ultravioleta para higienizar los libros.

De esta manera, los visitantes podrán tener la certeza de que el espacio que visiten será seguro, y que los libros que lean ahí o lleven a casa estén libres de cualquier germen o virus que pueda afectar su salud.

Además, las librerías japonesas confían en que esta medida ayudará a que las personas visiten con más confianza estos recintos y cuenten con los elementos necesarios para llevar tantos libros como deseen a casa, sin preocuparse por un posible contagio durante la pandemia.

En días pasados, se supo que las bibliotecas en todo el territorio japonés están en proceso de instalar una máquina especial, que recurre a la luz ultravioleta para esterilizar los libros.

El proceso de esterilización por medio de la luz ultravioleta toma alrededor de 30 segundos, además de que contribuye a retirar el exceso de polvo en los libros.

Japón recurre a la tecnología para garantizar un retorno seguro a las bibliotecas

La máquina de luz ultravioleta para limpiar los libros no es una nueva herramienta en las bibliotecas japonesas.

Desde 2018 se tiene conocimiento de una biblioteca al norte de Tokio, la Biblioteca Narimasu en Itabashi, que cuenta con una máquina de este tipo, aunque los encargados de la administración del lugar admitieron que no se ha utilizado de manera seguida.

Lo que sí se sabe es que los visitantes tienen la oportunidad de utilizar la máquina de luz ultravioleta que se encuentra en la recepción principal; esto, después de solicitar un libro para llevar a casa o regresen uno que hayan prestado con anticipación.

Las autoridades han dejado en claro también que esta máquina es una cortesía por parte de la biblioteca, más no una medida obligatoria que los usuarios deban adoptar en caso de querer prestar o devolver un libro.

Con la llegada de la pandemia, los visitantes asiduos a las bibliotecas comenzaron a notar cada vez más los beneficios de esta máquina, y esta se ha vuelto más popular con el tiempo.

The New York Post también reportó el caso de Eriko Isozaki, un ciudadano japonés que visitar la biblioteca con regularidad y quien aseguró que la máquina no solo es útil, sino que ha resultado entretenida para sus hijos, quienes han quedado ‘fascinados’ por la luz ultravioleta de la máquina.

Isozaki comentó a los medios que “No estoy seguro de cuán efectiva es la máquina, pero creo que es mejor eso que nada. Y es divertida. Mi hijo parece disfrutar mirándola.”

Por supuesto, la utilidad de la luz ultravioleta cuenta con la tarea de proteger la salud de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran dentro de grupos vulnerables, como lo son las personas de las tercera edad.

Una buena parte de los visitantes a las bibliotecas son personas mayores, por lo que muchas de ellas también han recurrido a la máquina para desinfectar los libros que utilizan.

Aunque Japón no ha sido afectado con un número de muertes similar al de países como Estados Unidos, y sus medidas sanitarias han logrado frenar en gran medida los contagios, el país se encuentra atravesando por una tercera ola de Covid-19, en la que se reportan al menos 2,458 muertes.

Estados Unidos invierten en dispositivos de reconocimiento facial

De acuerdo con l Wired y The New York Times, el reconocimiento facial podría ayudar a garantizar un regreso seguro a las aulas y contribuir a evitar contagios masivos por coronavirus.

Dentro del reporte de estos portales, se supo que una escuela en Nuevo México, Estados Unidos, había adquirido un equipo especializado en reconocimiento facial para analizar la temperatura corporal de los estudiantes y alertar cuando alguno de ellos presenta síntomas del Covid-19, como la fiebre.

Este tipo de aparatos han sido ya comercializados y ofrecidos a las escuelas; OneScreen, la empresa responsable de este invento, ha creado un nuevo aparato capaz de analizar la temperatura de las personas y detectar cuándo algún estudiante o miembro del staff no se encuentra usando el cubrebocas.

Para las autoridades escolares, esta característica resulta invaluable para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el entorno educativo, por lo que algunos otros distritos escolares consideran seriamente adquirir este equipo.