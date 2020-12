Japón cierra sus fronteras nuevamente para extranjeros por temor a nueva cepa de coronavirus

Además, el país presenta cifras récord de contagios en medio de un fuerte repunte

Aquí la razón por la cual el gobierno tomó esta decisión

De acuerdo con la revista Forbes, Japón iniciará con una nueva prohibición para extranjeros debido al repunte de casos y la aparición de la nueva cepa de coronavirus.

Japón no permitirá la entrada de extranjeros no residentes desde el próximo lunes y durante enero, indica Forbes. La gran isla quiere evitar una intensa propagación de la nueva cepa de coronavirus.

Los habitantes de la isla podrán ingresar al territorio presentando una prueba negativa de coronavirus y permanecer en cuarentena durante al menos dos semanas tras su llegada.

Apenas el viernes, Japón informó de la aparición de casos de la nueva variante de coronavirus, lo que según Forbes, aumentó la preocupación en la isla. Según The Associated Press, Tokio confirmó 949 casos nuevos de coronavirus, una cifra récord para la capital japonesa, mientras la nación lidia con un repunte que se está propagando por todo el territorio.

El gobierno metropolitano de Tokio informó el sábado que los casos nuevos aumentan el total a 55,851. Japón registró 3.823 casos nuevos el viernes para un acumulado a nivel nacional de 213,547, con 3,155 decesos, dijo el ministerio de salud.

Japón no ha podido frenar el repunte a pesar de las peticiones del gobierno para que la gente evite salir a comer y asistir a fiestas antes y durante la temporada navideña, indica The Associated Press.

¿Nueva cepa en EEUU?

Por otro lado, el experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, advierte que nueva cepa de coronavirus podría ya estar en EEUU de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Newsweek.