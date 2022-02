James Rodríguez habla sobre su supuesto romance con Karol G

Los fans de la Bichota inundan de comentarios

Anuel AA estrena romance

James Rodríguez romance Karol: El jugador colombiano, James Rodríguez, es un futbolista colombiano, naturalizado, que juega como centrocampista y su equipo actual es el Al Rayyan S. C. de la Qatar Stars League. A James, se le ligó recientemente con tener un supuesto romance con la cantante colombiana Karol G.

Ahora, el futbolista de 30 años, salió a aclarar rumores y terminar con ellos de una vez por todas. Y es que, los fans de la intérprete de ‘Bichota’ estaban entusiasmados con este rumor que al parecer… no es tan real como lo creían. ¿Qué fue lo que dijo James para acabar con esto?

Aclara los rumores y acaba con ellos

Fue a través de un live que realizó el futbolista colombiano, que aclaró dicho rumor del que tanto se estaba hablando, un supuesto romance que estaba llevando a cabo con ‘La Bichota’, y la cuenta Escandalo_o, fue la encargada de difunfir sus declaraciones, Rodríguez dijo lo siguiente:

(MIRA EL VIDEO AQUÍ)

«No, no, no, actualmente estoy soltero, muchachos, ya les dije, no se crean todo lo que escuchen por ahí». Y es que, recientemente Karol G publicó unas fotografías en donde posa de forma muy sensual, fotos que, el futbolista no dejó pasar desapercibidas y les dio like.