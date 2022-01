James Rodríguez salva vida: Así se le aclama al futbolista

A través de su foto mas reciente, el futbolista colombiano James Rodríguez, ha sido muy aplaudido por los fanáticos por tremenda participación en su mas reciente juego, en el cual no han dudado en mandarle mensajes de felicitaciones además, por su actitud heroica.

“Felicitación James tu primer doblete en el continente Asiático”, “El mejor jugador de la historia señoras y señores”, “James te amamos todos los colombianos, que gran tiro”, “Your fans always believe in you, strong boy!”.