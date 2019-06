James Hayden Rodríguez juega a ser semidiós en ‘The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical’

A James Hayden Rodríguez, quien interpreta los personajes de Luke y Ares en The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical, le apasiona el teatro porque puede contar historias que inspiran a trabajar por un mundo mejor.

La exitosa obra musical, que lleva cinco meses de gira por todo el país y que se presentará en Atlanta del 7 al 9 de junio, no solo le ha permitido a Rodríguez divertirse como niño en el escenario, sino también divulgar un importante mensaje.

“Si vienes a ver el show, que es ‘más grande que la vida’, te la vas a pasar muy bien, vas a ver monstruos y dioses griegos, secuencias de peleas loquísimas, pero detrás de todo tiene un mensaje que queremos divulgar entre niños, adolescentes y adultos, explicó el actor neoyorquino de raíces puertorriqueñas. “La historia trata realmente sobre fortaleza, de encontrar tu fuerza interna y ser capaz de utilizarla para guiarte a través de la vida y salir al mundo y cambiarlo para bien”, agregó.

Historias de mortales, dioses y semidioses griegos

The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical cuenta la historia de Percy Jackson (Chris McCarrell), un tímido adolescente con dislexia que descubre que es hijo de Poseidón, el Dios del Mar en la mitología griega. Cuando Zeus, el dios máximo del Olimpo, acusa a Percy de haberle robado su poderoso rayo, el chico, en compañía de sus nuevos amigos Annabeth (Kristin Stokes) y Grover (Jorrel Javier), se embarca en una épica aventura para evitar una guerra entre los dioses griegos.

Para Rodríguez, interpretar al semidiós Luke y al Dios Ares ha sido muy gratificante.

“Luke es hijo de Hermes, el dios mensajero. Cuando Percy llega al campamento Camp Half-Blood lo primero que hace es aprender a usar sus poderes y Luke se convierte en su modelo a seguir. Luke es su consejero y quien lo guía a través de este nuevo mundo que está explorando y le muestra cómo usar sus poderes y a ser un semidiós, esencialmente”, manifestó el actor.

Al hablar del rol de Luke como líder del grupo de chicos desadaptados, Rodriguez afirmó sentirse muy identificado.

“Para mí The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical está en el tope de mi carrera porque es la primera vez que me toca crear un personaje al que le puedo verter mi corazón y mi alma, y que me permite hacer que los chicos se identifiquen con lo que le sucede”, dijo. “Todo lo que experimenta Luke son las mismas cosas que yo he vivido y por ello me siento compenetrado con él. Es una alegría inmensa salir al escenario diariamente y poder interpretarlo”, agregó Rodríguez.

“Nuestros fans leyeron los libros y ahora pueden ver cómo sus personajes favoritos cobran vida en esta obra musical; es muy padre darles esa experiencia”, James Hayden Rodríguez, actor

También le toca divertirse a lo grande con su interpretación del dios Ares. “Es muy divertido interpreta a Ares, el Dios de la Guerra y que es completamente maléfico por el simple hecho de ser malo”, indicó el actor. “Uso un traje grande y pesado de motociclista con casco, botas y todo lo demás; es difícil de usar, pero te ayuda a sentir el poder divino que emana del grandioso personaje de Ares”, añadió.

Orgulloso de ser miembro del elenco original

Rodríguez peca de honestidad al decir que no sabía nada de mitología griega ni de los libros de Percy Jackson antes de haber conseguido su rol en el musical que debutó Off-Broadway en 2017, pero que siente gran orgullo de ser uno de los cuatro actores del elenco original que continúan en la gira nacional.

“Este musical ha estado en desarrollo por varios años Nueva York y hace dos hice audiciones para el show. Obtuve el personaje que he interpretado desde nuestra primera gran producción en el Lucille Lortel Theatre, y ahora en el nuevo y mejorado show de la gira nacional”, relató Rodríguez. “Es muy cool haber originado este personaje y ser el primer actor en hacerlo”, subrayó.

El musical de dos horas, que incluye poderosas canciones de ópera rock como ‘Strong’, ‘D.O.A.’ y ‘Bring on the Monsters’, fue escrito por Joe Tracz con música de Rob Rokicki.