Jamel Martinez habría iniciado un incendio en su apartamento en el décimo piso de East River Houses, localizado en E 105th Street, alrededor de las 4.40 de la tarde, antes de saltar del techo de la edificación, indicaron fuentes policiales al New York Post, que también mencionó que el fuego fue extinguido por el Departamento de Bomberos de Nueva York.

La víctima, quien fue identificada posteriormente por la policía como Jamel Martinez, de 18 años, sufría de una enfermedad mental cuando se mató el sábado 18 de septiembre al saltar desde lo alto de un edificio de apartamentos ubicado en Manhattan, reportó el diario local New York Post.

“Este es mi hijo quien hizo esto. Este es mi hijo”, repetía conmovido James White, de 53 años, mientras caminaba de un lado a otro fuera de la escena del suceso. “No se suponía que debía dejar el Hospital Bellevue. Le dije al Hospital Bellevue que no lo liberara, que lo llevara a un programa en el que pudiera poner su mente en orden”.

El padre comentó que le había suplicado al hospital que no liberara a su hijo, de quien dijo que había “cambiado” en los últimos años. Agregó que las presiones por graduarse de la escuela secundaria habían pesado mucho sobre su hijo Jamel Martínez.

El progenitor James White añadió: “Él necesitaba ayuda… la gente no se toma en serio esta cuestión mental”. A su vez, comentó que se enteró de la trágica noticia por una llamada telefónica que le realizó su hija quien ya sabía lo que había ocurrido.

James White, quien no vive en ese edificio, relató que el hospital lo dio de alta de todos modos, aunque su hijo Jamel Martínez estaba tomando medicamentos recetados. “Pasó por algo en lo que su mente recayó. Se escapó de casa. Ya estaba en las noticias por ser un niño desaparecido”.

La dolorosa llamada para dar la noticia

“Mi hija me llamó y me dijo que la casa se estaba quemando, que estaba en la aplicación Citizen y que creía que Jamel saltó del techo y podría estar muerto”, expresó el padre James White con la voz entrecortada al periódico New York Post.

La residente Rosemary Negron, de 60 años, manifestó al New York Post que Jamel Martínez aterrizó encima de un automóvil tras lanzarse del edificio. “Me siento terrible. Era un niño. No sé qué le pasó para que hiciera algo así”, lamentó la habitante.