Jamaica vs México. La eliminatorias de la CONCACAF para asistir al mundial de Qatar 2022 se han reanudado y varias selecciones buscan un lugar para colarse en los primeros puestos del grupo que lidera el cuadro de los Estados Unidos. En esta ocasión México busca hacer la hazaña ante Jamaica.

Por su parte, la selección de Jamaica no la ha pasado nada bien en la Eliminatoria. Luego de ocho jornadas apenas ha podido ganar un partido, empató cuatro y perdió tres. Este encuentro fue de suma importancia para ambas escuadras que se encuentra necesitadas de puntos para ir al mundial que se disputará en este año.

Tras ocho partidos disputados en el Octagonal Final de la CONCACAF, México se ubicaba en la tercera posición del grupo de la zona con 14 unidades. Teniendo cuatro juegos ganados, dos empatados y dos derrotas. En total han marcado once goles y han recibido siete.

Jamaica vs México: Las alineaciones del encuentro en Kingston

Como ya se había mencionado la selección de México salto ala cancha con un cuadro ‘alterno’ dejando a sus futbolistas más destacados en la banca y en la tribuna. En la portería inició Guillermo Ochoa, en la defensa estuvieron Araujo, Moreno, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. Guardado, Herrera y Charlie Rodríguez dominaron el medio campo, Vega, Funes Mori y Antuna estaban en el ataque.

Cabe mencionar que debido a los contagios de coronavirus y para evitar la propagación no hubo aficionados presentes en las gradas, dejando a un estadio completamente vació. Jamaica alineó a Blake siendo capitán y arquero, Brown, Lowe Pinnok, Lawrence, Johnson, Williams, Walker, Morison, Antoni y Flemmings fue el once titular. Archivado como: Jamaica vs México