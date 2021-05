Tras el sensible fallecimiento de Jaime Garza en su casa de la Ciudad de México a los 67 años de edad, luego de sufrir varios problemas de salud desde hace varios años, resurge video del reconocido actor dando su epitafio a través de las redes sociales.

A pesar de que, como se mencionó líneas arriba, Jaime Garza padecía problemas de salud desde hace varios años, su fallecimiento tomó por sorpresa a sus seguidores y a sus compañeros del medio artístico de México, y luego de que resurgiera este video dando su epitafio, las condolencias no se hicieron esperar.

La actriz Rosita Pelayo recuerda el día que lo conoció y no duda en el adjetivo que mejor lo describía: “Jaime Garza era guapo… muy guapo”. Pelayo cayó rendida ante la galanura de Jaime y se casaron pronto. “Vivimos cosas maravillosas… aunque también situaciones difíciles, por eso no duramos casados”, recuerda la actriz con honestidad.

El comentario no era gratuito, pues el actor se encontraba promocionando el filme La caridad, donde interpretaba a un hombre que pierde una de sus extremidades. Garza fue de los galanes televisivos más cotizados en los 80′, con telenovelas como Rosa salvaje, al lado de Verónica Castro y Simplemente María, con Victoria Ruffo.

“Tuve dinero, me fue bien”

Probó de todo, pero sin vicios, comentó en alguna ocasión. La velocidad lo atraía y por un accidente en motocicleta a dicha pierna le pusieron una placa metálica. De 1980 a 1989 estuvo en 30 producciones entre cine y tv, descendiendo a la mitad en los 90′.

Las cosas se vinieron abajo en 2010, cuando sufrió un derrame cerebral y luego vino la diabetes: “Mientras se esté vivo, con salud y eso, no hay derrotas. Hay tropiezos y escollos, hay choques, pero se tiene lo más importante, que es el corazón”, expresaba positivo.”Tuve dinero, me fue bien; no lo perdí, lo repartí”, señaló una vez.