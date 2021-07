“Hoy nuestras voces e instrumentos hacen honor a una trayectoria profesional inigualable.Descansa en paz Señor Bolero”. De inmediato, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, entre ellas de varios famosos que lamentaron su partida.

Tal parece que las malas noticias en el medio artístico no tienen fin. Simplemente, en este mes murieron los cantantes José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonic’s , y la artista italiana Raffaella Carrà, y ahora se dio a conocer el fallecimiento de Jaime Galé, mejor conocido como “El señor del bolero”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Miguel Méndez, cantante, compositor y director de la Orquesta Dynnastía, expresó sus condolencias tras el sensible fallecimiento de Jaime Galé: “Nuestro más sentido pésame a mi hermano y amigo @diegogaleglobal por la desaparición física del maestro Jaime Galé. Que en paz descanse, paz a su alma.

“Papá, doy gracias a Dios todos los días de mi vida por tenerte como padre, por ser ese ejemplo de quien he heredado y he aprendido todo lo que soy. Le pido al Padre Celestial por ti, Él tiene el control de tu vida y tu salud. ¡Te amo!”, expresó.

Aunque no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, en las redes sociales de Diego Galé se puede observar una publicación en la que aparece su famoso padre, a quien le dedica un emotivo mensaje. El músico tal vez presentía que el final estaba cerca de llegar.

En febrero pasado, “El señor del bolero” celebró su cumpleaños número 81 sin imaginar que sería el último que festejaría. A raíz de su partida, su hijo Diego compartió un video en el que se puede ver a Jaime cantando: “Buen viaje, mi viejo. Gracias por el legado que nos has dejado. Descansa en paz, padre amado”.

Festejan el Día del Padre

Por último, compartimos una de las últimas imágenes de Jaime Galé, mejor conocido como “El señor del bolero” en donde aparece junto a su hijo Diego, quien le compartió un mensaje con motivo del Día del Padre, el cual se celebró el 20 de junio.

“Experiencia, sabiduría, amor, nobleza, ejemplo de un padre que me ha apoyado toda mi vida, quién me ha enseñado a salir adelante en los momentos buenos y malos y de quien me siento bendecido de tener un padre como él. Gracias por educarme, quererme y amarme cada dia. Feliz día, papá, te amo”.