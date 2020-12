Siguen las reacciones luego del fallecimiento de Jaime Camil Garza

Laura Bozzo está devastada tras la muerte del papá del actor Jaime Camil

“Tu partida me deja sola”, expresó en redes sociales

Después de que se diera a conocer el fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza, las reacciones de los famosos no tardaron en hacerse presentes, entre ellas, Laura Bozzo, quien está devastada tras la muerte del papá del actor Jaime Camil.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores, la conductora peruana compartió una fotografía en la que aparece junto al empresario, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

Laura Bozzo se refirió al empresario como “mi Jaime adorado”, así como su “hermano del alma”, el que tantas cosas hizo por ella.

“Eres, con Tony tu esposa, mi familia, me acogiste en México desde que llegué y me apoyaste como nadie. Tu partida me deja sola, no sé si tendré las fuerzas para superarlo, prometo intentarlo”.

Antes de finalizar con su mensaje, Laura Bozzo sorprendió con la siguiente revelación: “Sabes que no tengo gente en mi vida y tú me salvaste tantas veces, te adoro, siempre estarás en mi corazón, mi hermano del alma”.

“Es un camino difícil”

Con más de 6 mil likes hasta el momento, esta publicación de la conductora peruana se llenó de mensajes de apoyo ante estos momentos tan difíciles por los que está pasando. Antar Vidente se expresó de la siguiente manera:

“Es un camino difícil, más aún él hoy vuela muy alto y seguramente desde ahí vigilará a quienes dejó atrás en este plano terrenal. Hoy, una estrella que se une a Magda Rodríguez“.

“Mis condolencias, amiga, lamento mucho que estés pasando por el dolor de otra pérdida”, “Fuerza Laurita, eres una guerrera, a no bajar los brazos”, “Cuánto lo siento saber esta noticia, no estás sola, Dios está contigo”, se puede leer en más comentarios.