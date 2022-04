La esposa de Will Smith hace fuerte revelación.

Lloró el día de su boda.

¿Will tampoco quería casarse? Jada Pinkett-Smith casarse: La controversia de Will Smith sobre el tremendo golpe que le dio al comediante Chris Rock en pasada ceremonia de entrega de los premios Óscar 2022. Will Smith se metió en un gran problema por esa reacción que tuvo al momento de defender a su esposa de las palabras que rock utilizó para dirigirse a ella. El actor ya se ha enfrentado a muchas consecuencias desde ese día, ya le cancelaron la financiación para un proyecto de la plataforma de Netflix, después la academia lo veto por 10 años, ahora ha pasado lo imaginable, pues Jada Pinkett-Smith ha salido a decir que no quería casarse con Will y que hasta lloró el día de su boda. Todo se derrumba para Will Smith. Jada no quería casarse En diferentes apariciones que el matrimonio Smith ha tenido frente a cámaras, el actor se ha cargado de hacerle saber a todo el mundo que está perdidamente enamorado de su esposa, y cómo no si hasta golpeó a otro hombre para defenderla, cómo olvidar cuando la presumía enfrente de los paparazzis como todo un hombre enamorado. Sin embargo, Jada Pinkett-Smith ha revelado que no estaba en sus planes casarse con el protagonista de “Soy Leyenda”, pero se vio obligada a hacer, ya que su madre le insistió que quería ocultar algo que estaban viviendo la pareja en aquel entonces, la polémica nunca dejará Will Smith después de lo que hizo los Óscar el pasado 27 de marzo.

Jada Pinkett-Smith casarse: Su madre la obligó De acuerdo con El Heraldo de México, la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris, fue la persona que ha dado a conocer que su hija no quería casarse con el protagonista de en busca de la felicidad, y que se arrepiente de no haber escuchado su hija en ese momento y respetar su decisión de no casarse con el actor. VER VIDEO Jada Pinkett-Smith se vio obligada a casarse con el actor, ya que estaba embarazada del hijo mayor de ambos, Jaden Smith, y su madre le insistió en que casarse con el actor Will Smith, debido a que era la mejor opción para ambos y para el bebé, en la actualidad Will tiene un hijo mayor de otro matrimonio y con llegada tiene a Lleida y a Willow.

Jada Pinkett-Smith casarse: Se casó por conveniencia Siguiendo con la información del medio anteriormente citado, en el programa de entrevistas de Jada, Willow Smith y la madre de Jada, se encuentra un vídeo donde ya está hablando con su madre acerca de estos lados, recuerdan aquella situación en la que la esposa de Will Smith lloraba antes de la ceremonia donde se convertiría en la esposa del actor. Los internautas se encargaron de desenterrar este vídeo desde lo más profundo de internet para seguir creando controversia, en el caso de Will Smith, el esposo de Jada Pinkett ha demostrado tener un fuerte temperamento cuando se trata de defender a su esposa, no había olvidará el tremendo golpe que le soltó al comediante Chris rock en plena ceremonia de los premios Óscar.

Jada Pinkett-Smith casarse: Will Smith se encontraba presente En el programa de entrevistas de Facebook que le pertenece a Jada Pinkett-Smith donde contó que su madre lo obligó a casarse con Will Smith porque se encuentra embarazada de su hijo Jade, también se encontraba presente el actor y él escuchó todas las palabras que dijo en su esposa acerca de casarse con él, y entre la madre dejada, la hija de ambos Willow, se la pasaron entre risas. “Estaba bajo tanta presión, ya sabes, era una actriz nueva, joven y estaba embarazada, no sabía qué hacer”, confesó la actriz de 50 años en su programa de entrevistas que se encuentra disponible en Facebook. El fragmento ha circulado por las redes sociales causando aún más controversia por el caso de Will Smith.

Smith responde ante lo dicho por su esposa El actor Will Smith respondió a lo que su esposa Jada Pinkett-Smith dijo sobre que no quería casarse con él y que sentía mucha presión ya que era joven y su madre la estaba obligando a casarse con el actor de 53 años. Cabe resaltar que el vídeo es de octubre del 2018 y los internautas se encargaron de que el mundo lo viera. “No hubo un día en mi vida en el que quisiera algo más que estar casado y tener una familia. Desde que tenía literalmente 5 años, me imaginaba cómo sería mi familia”, explicó Will Smith, en el programa Red table talk que le pertenece a su hija, esposa y suegra, y donde él tuvo una participación en ese momento para contar cómo ha sido su matrimonio con Jada.

Jada dice Will Smith exageró Según la información el Excélsior, la esposa del protagonista de la popular serie “El príncipe del rap”, comento que Will Smith había exagerado al momento de golpear a Chris Rock, todo lo que ha vivido en el actor 53 años ha sido muy duro, poco a poco su carrera va en picada por la decisión que tomó al agredir al comediante. A pocos días después del acto en los premios Óscar la misma Jada Pinkett-Smith salió a decir en un programa estadounidense que su esposo había sido un exagerado: “Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, comentó la actriz para American Weekly, la actriz sigue causando polemica, ahora que dijo no querer casarse .

El pleito ya tenía tiempo Tan sólo un día después de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock las noticias se dispararon a revelar que estos 2 actores ya tenían conflictos desde seis años atrás, pues en una ceremonia en los premios Óscar donde el comediante fue el anfitrión y se burló de Jada: “Jada dice que no vendrá. Como forma de protesta. Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara la ropa interior de Rihanna. No me invitaron” También atacó a Will Smith diciendo que la que se considera la peor película del actor recaudó mucho dinero y le pagaron una fuerte cantidad de dólares al actor: Jada está enojada de que su hombre, Will, no fuera nominado por Concussion. Lo entiendo. Pero tampoco es justo que a Will le hayan pagado $20 millones por Wild Wild West”.

Jada engañó a Will Con toda la polémica que ha surgido por el golpe de los Óscar, de Jada Pinkett-Smith diciendo que nunca quería casarse con Will, los internautas han recordado el momento en el que en el mismo programa de la esposa del actor confesó haberlo engañado, la también actriz dijo con toda seguridad y sin pena alguna que había ha sido infiel a su esposo. En la plática al mismo actor Will Smith reveló que eso ocurrió cuando ambos actores se encontraban separados y estaban buscando ser felices haciendo cada uno sus cosas, pero lo que no esperaba era que su esposa lo engañara con un amigo de su hijo Jaden, el suceso causó demasiada controversia pues hasta mí me lo hicieron por la reacción que tuvo el actor.