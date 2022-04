“La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que el Sr. Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, pero no limitado a los Premios de la Academia”, expresaron durante una junta que mantuvieron, según Reforma.

Hace unos días, la esposa de Will Smith declaró que no está enojada con su esposo luego de que él agrediera al comediante tras defenderla de una pesada broma que Chris Rock lanzó al aire ante millones de personas que lo vieron a través de la televisión, así como los famosos que se encontraban en la premiación.

Chris Rock está dispuesto a hablar de la bofetada que Will Smith aunque le tendrán que llegar al precio

Por su parte, Chris Rock está dispuesto a hablar de la bofetada que Will Smith le dio el 27 de abril durante la entrega 94 del Oscar, aunque le tendrán que llegar al precio. En su aparición el viernes en el Fantasy Springs Resort-Casino de Indio, California, el comediante abordó el tema desde el principio de su espectáculo, de acuerdo con el sitio estadounidense Deadline, informó Reforma.

Sin embargo, y por desgracia para la mayoría del público, no fue la información que querían escuchar. "Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído", compartió el comediante Chris Rock, apuntó la agencia citada.