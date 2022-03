Tras incidente, Jada Pinkett, esposa de Will Smith, rompe el silencio

Si marido abofeteó al comediante Chris Rock por una broma que hizo sobre su calva

La pareja el actor padeced de alopecia Tras el incidente entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega en los premios Oscar, por una broma que hiciera el segundo sobre Jada Pinkett, esposa del actor, ésta rompió el silencio y habló de ello, luego que se desatara la controversia por el golpe que le propinó el primero, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Daily Mail. La esposa de Will Smith padece de alopecia, motivo por el cual apareció rapada en la ceremonia de premiación y esto lo aprovechó el comediante para hacer una broma, sin embargo, no fue nada gracioso para el matrimonio Smith, por lo que Will, sin pensarlo dos veces, subió al escenario, se dirigió al comediante y sin mediar palabra lo abofeteó. ¿QUÉ HIZO EN SUS REDES SOCIALES LA ESPOSA DEL ACTOR? Esto sucedió en plena transmisión en vivo, por lo que provocó la polémica tanto en los asistentes como en los televidentes, por lo que hoy a solo dos días del show, la esposa del galardonado actor, decidió hablar, ya que no había expresado su sentir de lo que sucedió ese día frente a millones de personas que veían la televisión en la premiación. Desde el domingo Pinkett Smith, de 50 años, no se había pronunciado sobre el incidente hasta ahora que publicó las palabras sobre un fondo rosa, sin embargo no compartió una leyenda. Sin embargo, con esto dejó en claro su postura, ya que su esposo tuvo la oportunidad de disculparse durante la entrega que le hicieron de la estatuilla.

¿QUÉ DIJO LA ESPOSA DEL ACTOR? Fue este martes que la esposa del artista publicó un mensaje muy corto en su cuenta oficial de Instagram y hasta decepcionó a algunas personas: "Esta es una temporada de sanación y estoy aquí para eso". Pero además, las palabras del actor son por demás firmes: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", dijo luego del incidente con Chris Rock en el escenario. Por lo que el actor agregó: "Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", dijo Will Smith en los premiso Oscar.

¿Y CHRIS ROCK QUÉ PIENSA? Al final de su discurso, Will Smith comentó en los premios Oscar: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad". Sin embargo, pese a sus disculpas, el comediante en cuestión, Chris Rock, no ha respondido a las disculpas del actor ni mencionado nada tras la bofetada que recibió, se ha mantenido al margen de las críticas o expresiones tanto de otros famosos como de los internautas que han inundado las redes con memes y juicios sobre quien fue el culpable.

¿QUÉ CASTIGO RECIBIRÍA? Tras el vergonzoso hecho, los organizadores ya marcaron la pauta de lo que harán: "La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California". El actor podría ser expulsado como incluso perder su premio, aunque esta última medida sería poco probable. Aún no se establece una acción disciplinaria contra el actor, lo cierto es que no pasará desapercibida su actitud de violencia, sobre todo porque se hizo por televisión y lo vieron millones de personas en el mundo.

Will Smith Jada Pinkett: ¿QUÉ ES LA ALOPECIA? Una enfermedad que causa la pérdida de cabello está en el meollo del momento más comentado de la ceremonia de los Oscar celebrada el domingo. La actriz Jada Pinkett Smith reveló hace cuatro años que padece alopecia y por eso se ha rapado la cabeza o usado turbantes en público. No está claro si el comediante Chris Rock estaba enterado cuando hizo un chiste sobre la apariencia de Pinkett Smith en la ceremonia, pero a ella pareció no gustarle para nada la broma y su esposo, el actor Will Smith subió al escenario de los Oscar y abofeteó a Rock además de gritarle que no hablara de su esposa, incluyendo groserías.

Will Smith Jada Pinkett: ¿PORQUÉ OCURRE? La enfermedad de Jada Pinkett Smith se llama alopecia areata y ocurre cuando el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, por lo general en la cabeza o en el rostro, aunque a veces puede afectar otras partes del cuerpo. A veces el cabello cae a mechones y como resultado sólo partes de la cabeza quedan calvas. A veces el pelo vuelve a creer, pero también puede volver a caer. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud afecta a todos los grupos étnicos y raciales, hombres y mujeres por igual. No existe una cura, pero a veces los médicos recomiendan tratarla con esteroides, medicamentos que suprimen el sistema inmunitario, o medicinas que puedan estimular el crecimiento del pelo.

Will Smith Jada Pinkett: ¿A CUÁNTOS AFECTA ESTA ENFERMEDAD? La Fundación Nacional Alopecia Areata dice que la enfermedad afecta a un 2% de la población, casi 7 millones de estadounidenses. Puede ocurrir a cualquier edad, pero la mayoría de las veces pasa durante la adolescencia o durante los primeros años de la edad adulta. Jada Pinkett Smith tiene 50 años. Otras figuras públicas con la enfermedad incluyen a Ayanna Pressley, congresista demócrata de Massachusetts, el comediante y actor británico Matt Lucas y la música de bluegrass Molly Tuttle. La alopecia puede ser de origen genético. En algunos casos la pérdida de pelo puede afectar todo el cuerpo, pero es raro. La enfermedad puede causar también rugosidad y abolladuras en las uñas de manos y pies, fuera de esto la gente que la padece es saludable.