Súbitamente, de acuerdo a algunos testigos, comenzaron a volar balazos en esa esquina y por lo menos uno de los cuales hirió a la joven madre Jacqueline Flores en la cabeza, quien no pudo hacer nada para protegerse. De manera milagrosa, la pequeñita que estaba sentada en el asiento de atrás no quedó herida.

Jacqueline Flores cayó herida a balazos frente a su hija de seis años, cuando la mujer estaba sentada en su auto en California. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Fresno (FPD, por sus siglas en inglés) no tiene pistas de quién, ni por qué pudieron haber matado a la joven madre .

De acuerdo al análisis forense del auto de Jacqueline Flores, se determinó que el balazo que cegó la vida de la joven madre entró volando por el vidrio trasero de su auto. Otros balazos impactaron el vehículo también por la parte trasera, por lo cual fue realmente inusual que la niñita no quedara herida en medio del tiroteo.

Los agentes de la División de Homicidios del FPD, de acuerdo al comunicado de la corporación, no creen que la joven Jacqueline Flores haya sido el objetivo del o los tiradores. Las autoridades explicaron que el tiroteo fue “un acto de violencia sin sentido” y que, tal vez, los asesinos confundieron a la muchacha con alguien más.

Jacqueline Flores, de acuerdo al testimonio de su prima, tenía como prioridad en la vida el bienestar de su hijita y hacía todo lo que fuera posible para que a la niña no le faltara nada. “Ella siempre quería estar con su hija y darle lo mejor. Siempre… por eso no la dejaremos desamparada”, dijo Odalis Tepec sobre la niña que ha quedado sin su madre.

La familia de Jacqueline Flores clama por ayuda

Alex Flores, familiar de la chica asesinada, abrió la cuenta Jacqueline Flores en la red social Go Fund Me para aceptar ayuda económica de la comunidad para que puedan enfrentar los gastos que les ha supuesto la muerte de la joven madre y, además, empezar con la manutención de su hija. No se detalla la relación de parentesco entre Alex y Jaqueline.

“Me han estado preguntando cómo podrían ayudar o si necesitaba algo para avisarles. Bueno, hice esto para que ustedes nos ayuden… cualquier cantidad nos ayudará. Ella (Jacqueline Flores) no se merecía esto. Si también saben algo sobre lo que sucedió, comuníquense con la policía para ayudar a atrapar a la persona que hizo esto”, clamó Alex Flores.